東大門夜市有不少美味攤商，觀光客逛夜市品嚐。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

清明兒童連假長達5天，花蓮天氣稍微陰雨，但縣內各景點處處都是人車，縣府觀光處今傍晚統計，花蓮訂房率逾9成，知名太魯閣、七星潭以及海洋公園滿滿旅遊人潮，市區東大門夜市逾4萬人次造訪，攤商忙到深夜，是繼春節、228連假後之後再現人潮。縣府說接著推出「絕美步道」以及觀光團、自由行獎勵方案與抽汽車活動，歡迎遊客都安排到花蓮旅遊！

縣府說，國內外觀光市場已擺脫疫情影響強力復甦，花蓮有高人氣及好口碑觀光產業，也帶來滿滿的旅遊人潮。清明連假旅宿業4月1日至4月3日都有至少8成5的住宿率，2日住房率甚至來到9成，而4日兒童節當天住房率，雖然隔天就是收假日，仍然有5成多的住房率，許多遊客來到花蓮過兒童節。

在遊客人次部分，台鐵花蓮站截至4月4日晚上進出人次約11萬人次，4月1日起到4月4日蘇花路廊南下共湧進了近6萬輛車次，讓縣內各觀光景點都是人車，花蓮北區太魯閣國家公園連假期間估計湧進約3萬人次，七星潭風景區3萬8千多人來月牙灣逐浪看海，東大門夜市川流不息，整個連假迎來近4萬人潮，台泥Daka園區有4萬6千多人次，慶修院近1萬人次，松園別館則有3千5百人次，海洋公園歡慶兒童節有2萬5千多人入園，而新天堂樂園則有近5萬人次。

中區的景點部分，林田山林業文化園區約5千500人次，來花蓮必訪的鯉魚潭風景特定區也有2萬4千人次，大農大富森林園區近幾年與縣府合作推廣賞螢賞銀系列活動，在賞螢季也有7千多人入園，往南的秀姑巒溪遊客中心約有3千人到訪。

縣府觀光處長張志翔表示，花蓮續推多項主題旅遊，「花蓮絕美步道」，只要前往花蓮20條絕美步道或是參加「花蓮縣政府x歐都納.森遊花蓮小百岳」活動，依縣府指定完成的步道及小百岳的數量，將提供不同的獎項；另外「永續遊花蓮獎勵方案」自由行遊客只要入住花蓮合法旅宿業，並完成指定任務，至活動網站登錄，即可參加Tesla汽車抽獎；團遊部分，活動期間旅行社帶20人以上團體入住花蓮合法旅宿業，並完成指定任務，可以申請每晚5000元獎勵金（住三晚為上限）。

此外，隨著國門開放，縣府也爭取國外旅客訪花，配合交通部觀光局推動國外包機直飛花蓮，以及郵輪停靠花蓮港等國際商港優惠措施，今年度預計有9航次國際郵輪停靠花蓮港，全年度可望帶來1.8萬名國際遊客。