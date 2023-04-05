南投地區下午有明顯對流移入導致午後雷雨，不僅玉山降冰雹，一團20人登山隊行經信義鄉本鄉山遇雷陣雨，其中1名協作疑遭雷擊擊落樹枝砸傷，造成其髖骨因為劇烈疼痛無法行走，撥打112求救，南投縣消防局先派地面部隊挺進，但到事故現場得5天腳程，明視天候狀況派歉直升機馳援。

20人登山隊伍挑戰終極縱走路線「南三段」，與馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬同為百岳縱走的四大障礙，其中南三段深入中央山脈深處，也是天數最多、路程超過104公里最遙遠、行程最艱困。

南投縣消防局指出，該隻20人登山隊3月31日從花蓮縣瑞穗林道入山，預計本月8日自南投縣無雙部落經郡大林道下山，5日下午行經本鄉山時遇雷雨，其中1名協作遭雷擊掉落的樹枝砸傷髖骨，1人陪患者就地紮營等待救援，其他人繼續下徹。

南投縣消防局指出，他們接獲112緊急通報，因山區濃霧直升機無法起飛，先派遣地面部隊上山馳援，不過從郡大林道步行到事故地點至少要4至5天腳程，期盼明天天候允許，立即派遣直升機將傷患送吊掛下山送醫。