不讓日本櫻花季專美於前，高雄市長陳其邁5日在臉書曬出多張夢幻花旗木盛開的照片，「怎麼看怎麼拍都粉嫩爆表」，他推薦遊客可到六龜、美濃、旗山一定能遇到，像是六龜台27線、天台山、寶來花賞溫泉公園；美濃竹子門電廠、獅子頭水圳等地，網友看了直呼「美呆了！很有初戀的fu」。

「好像櫻花！」陳其邁今在臉書PO文說，初戀粉色系「花旗木」綻放中，連假尾聲，在高雄走走也很好！夢幻花旗木開整片，到六龜、美濃、旗山一定能遇到，還能挑選私房角度，打卡讓親友都羨慕。

想看高雄花旗木要去哪賞花？陳其邁推薦「邊玩邊遇見」包括六龜台27線、天台山、寶來花賞溫泉公園；美濃竹子門電廠、獅子頭水圳。「轉角遇見」則有中都溼地公園、鳳山公園、阿公店森林公園、輕軌C1站、楠梓路、瑞隆路。

此外，除了花旗木，陳其邁也呼籲，千萬別錯過那瑪夏賞螢季，「漫遊山城美景，欣賞閃閃螢光，超驚艷！絕對會打動你心」。活動即日起至4月30日閃耀登場，歡迎民眾趕快安排行程來看火金姑放閃。

網友也紛紛留言說「花旗木真的美到爆」、「美濃風景真的很美山也是很漂亮，花旗木粉粉的太漂亮了猶如櫻花」、「充滿粉紅泡泡的祕境」、「超粉色，很有初戀的fu」。