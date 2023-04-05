2023新竹市兒童藝術節以「ZOOM！ZOOM！新竹」為主題，由「河馬樂樂」擔任活動大使，50場演出輪番上陣，更集結上百位藝術工作者帶來25種不同的手作課程，連續5天的活動5日正式落幕，市府估計吸引超過22萬人次造訪新竹公園。

市府指出，今年兒藝節首度結合科技與兒童藝術體驗，將新竹公園變身為藝術遊樂園，非常感謝所有前來參與的大小朋友們，市府未來將會持續推動各項兒童及青年福利政策，與市民朋友共創幸福宜居的城市。

包含如果兒童劇團、AMcreative 安徒生和莫札特的創意劇團、身聲跨劇場、小丑默劇團等，更有各種動手作的藝術與製作體驗，如自逐格動畫製作、故事著色、創意氣球等各式創作手工藝體驗，並加碼推出充氣大型藝術造型遊具，讓孩子們盡情放電。

竹北的5歲陳小妹妹，周一與家人來到新竹公園參加兒童藝術節，她說印象最深刻的是如果劇團帶來的《布萊梅樂隊》，對劇中角色們動物的裝扮充滿好奇，還想看Be劇團的《快樂鼠》，希望明年能再看到兒童劇的表演。

來自桃園的10歲張小弟弟則說，今年特別和家人來新竹參加兒藝節，自己最喜歡風livehouse「好奇實驗室」的VR微距大冒險，透過VR科技可以近距離觀察到大白斑蝶羽化的過程，感到非常驚豔。此外，他也參與了風力小車的手作體驗，對於自己能親手做出小車讓他成就感滿滿。

新竹市文化局指出，今年兒藝節5大亮點，包含場場都不一樣的兒童劇和音樂會「魔力大劇場」、帶來街頭隨興藝術的「驚奇小舞台」、可以體驗VR、故事劇場及兒童律動的「好奇實驗室」、能自己動手做藝術的「藝術小天地」，還有可以盡情放電的氣墊藝術遊具「放電遊樂園」。

文化局指出，活動人潮滿滿帶動了鄰近新竹動物園、昆蟲館、玻璃工藝博物館，以及湖畔料亭、春室、森林食堂人氣，根據現場超過1500份的問卷，發現民眾對於今年兒童藝術節的活動規畫滿意度高達96.8％，期待能透過藝術活動，帶給孩子們觀看世界不一樣的視角。