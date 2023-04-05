總統蔡英文利用出訪中南美洲之行以過境方式低調訪美，預計美西時間5日上午於洛杉磯會見美國聯邦眾議院議長麥卡錫。總統府副祕書長張惇涵表示，對台灣而言，蔡總統與美國眾院議長在美國面對面實屬「難得機會」，民主自由的光輝將如加州陽光一般閃耀。

彭博社報導，蔡總統預計美西時間5日上午10時在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會見美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），並有民主、共和兩黨眾議員十多人與會。台美斷交逾40年以來，這是台灣領導人第一次在美國領土與美國聯邦眾議院議長會面。聯邦眾議院議長是美國政壇「三把手」，繼任總統順序僅次於副總統。

總統府副祕書長在專機4日即將飛抵洛杉磯時向媒體記者表示，對於台灣而言，非常難得有機會能在美國領土與聯邦眾議院議長面對面交流，「我們相信，民主與自由的光輝將如同加州陽光一般閃耀」。

🇹🇼 #Taiwan President Tsai Ing-wen met with senior security officials on Tuesday to discuss the “regional situation” ahead of her meeting with #US 🇺🇸 House Speaker Kevin McCarthy in California.



🇨🇳 #China had demanded that the meeting not take place.@WassimCornet reports ⤵️ pic.twitter.com/bDXSKHWOq6 — FRANCE 24 English (@France24_en) April 5, 2023

蔡總統出訪10天，此前已到訪美國紐約與中美友邦瓜地馬拉、貝里斯，會見麥卡錫是她此行最受關注的行程，留在出訪行程末尾。中方早先語出威脅，堅決反對蔡英文與麥卡錫見面。中方此番會否像去年八月前任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）閃電訪台並拜會蔡總統時頻頻軍演發射飛彈，成為國際社會關注焦點之一。

府方這次謹慎規劃蔡總統出訪行程，避免觸發中方激烈軍事動作回應。張惇涵說，「我方在穩健之中尋求務實外交」，歷任總統與美方國會議員均有互動，有時以通電話的方式交流。白宮已表明，蔡總統過境行程為私人與非官方性質，中方不應藉此做出過激反應。

台灣國防部5日說明，至台灣時間當天清晨6時止，24小時內偵測到共軍14架次侵擾台灣空域、3艘次共艦在台海周邊活動。

「蔡麥會」即將登場之前，北京央視報導，中方5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，大型巡航救助船「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊，在台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。5000噸等級的「海巡06」配備光學追蹤、雷達遙測等監視系統，規模在中方駐紮東南沿海同類型船隻之中居首。

蔡英文總統利用出訪中美洲友邦的機會過境美國低調訪問。圖為3月31日蔡總統在紐約與當地年輕人互動。（圖／總統府提供，路透社）

「蔡麥會」分寸不易拿捏，既要與美國國會議員接觸，同時又必須避免任何可能被視為不必要挑釁的舉動。

張惇涵說，蔡總統抵達雷根圖書館後，雙方先拍團體照，接著舉行閉門會議，會議預計當地時間5日午後1時30分（台北時間6凌晨4時30分）結束，會後共進午餐。蔡總統會在當地時間5日晚間出席僑宴，6日啟程返國。

張惇涵證實，「蔡麥會」登場前，蔡總統已於上週四（3月30日）過境紐約期間會晤美國眾議院民主黨領袖傑弗瑞（Hakeem Jeffries），隔天離開紐約之前，蔡總統也與共和黨眾議員蘇利文（Dan Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）與民主黨眾議員凱利（Mark Kelly）。