聯合國訂定每年4月5日為「國際良心日」，旨在傳揚愛、寬容和關懷，建設和平、團結的永續發展世界。聯合國NGO世界公民總會、世界之愛和平總會、良心時代運動網站、太極門氣功養生學會等多個民間團體，5日在台北市青少年發展中心舉辦「用愛與良心改變世界」座談會及特展，希望喚醒世界公民的良心意識，用愛點亮良心燈塔，照亮世界和平希望大道。

太極門掌門人、聯合國NGO世界公民總會副主洪道子博士致詞表示，「國際良心日」的意義，在於用愛與良心促進和平與永續的實踐。世局變化快不可測，自然和人為災害的頻率和強度顯著增加。為了整個人類的生存和福祉，需要喚醒每一個人的良心，集體的良心願行將如同清晨曙光，能夠以團結、和諧和寬容照亮永續未來。

前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授張延廷也表示，良心教育要從政治人物、媒體從業人員、政府官員這3種人開始，政治人物如果沒有良心會荼毒百姓，媒體從業人員若似是而非，讓大眾判斷力失準帶風向將是非不分，政府官員的行政裁量權如果失去良心的基準，侵犯人權的行政處分將層出不窮。

時報文化出版企業公司董事長趙政岷認為良心是一種習慣，他以超過20年媒體工作者的經驗，分享良心影響企業發展的實例，如：日本的煞車零件廠因事關生命，要求良率必須100％。還有著名的防毒公司，為有效防毒，而有一個電腦病毒庫，若企業失去良心，將造成難以評估的災難。惡意與善意只有一線之隔，然卻是失之毫釐，差之千里，提醒世人良心應隨時在心。

社團法人中華關聖文化世界弘揚協會理事長黃國彰表示，《春秋》是最好的良心教育典範，現今社會比之春秋，不知崩壞了幾百倍，真的很需要有良心、有正義感的人站出來，將人引導到一個正確的方向，十年樹木百年樹人，只要願意做，一定會有改變。為我們社會國家注入強大的正能量。

除座談外活動同時舉辦良心事蹟特展，展出內容包括良心時代運動的緣起、各界響應良心時代運動的具體成果、良心畫作等。

世界之愛和平總會有感於近來疫情、戰爭、乾旱、地水火風等天災人禍，以及通貨膨脹和經濟衰退、金融危機等全球性問題嚴重，積極奔走推動良心時代運動，宣揚愛與和平的重要，總會表示，世界正處在歷史上非常危險的時期，愛與良心是改變世界的契機，良心是心靈的燈塔，呼籲世人用愛點亮燈塔，照亮世界和平的希望大道。