中新網報導，浙江溫州市公安局官方微博消息，溫州市公安局5日發布警情通報稱，3月31日獲市民報案稱，其20歲金姓女兒在泰國被綁架，綁匪索要50萬人民幣贖金。接報後，溫州市公安機關依法立案偵查。經工作並通過國際警務合作管道獲悉，人質已遇害，3名中國籍男子具有重大作案嫌疑，從泰國乘飛機返回中國後，在湖北襄陽落網，已被溫州警方押回刑事拘留。

4月3日，在公安部協調指揮和河北公安機關協助下，3名男性犯罪嫌疑人陳某康（22歲)、周某甲（24歲）、周某乙（22歲，均為河北邢台人）在湖北襄陽被抓獲。溫州市公安機關已將3名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

泰國警方披露，被害人金姓中國女交換生，今年3月8日入境，就讀泰國曼谷吞武里大學，入住大學學校宿舍。3月28日20時48分，金女在學校附近一家餐廳用餐後，乘坐黃綠色計程車在Bang Yai City前下車。當晚21時30分，她穿過人行陸橋到Central Westgate百貨公司一側，乘坐一輛紅色馬自達轎車後失蹤。

當地時間3月31日下午4點，曼谷吞武里大學中國學生顧問報警通報被害人失蹤。4月1日，警方在當地一處香蕉林旁蓮花水溝，發現一具無名屍，經比對，正是此前失蹤的金女。據稱，死者手腳被捆綁、有被毆打痕跡，身中多刀，脖子上纏有毛巾。，死亡時間約3至4天。

警方發現，被害人3月28日夜間被3名中國男子架上車，到附近村莊一間出租屋。3月29日凌晨1時30分，有可疑車輛抵達香蕉園，將裝在袋子裡遺體丟在蓮花水溝內。29日下午3時，嫌疑人將租來的車還給車主，並於3月30日離開泰國。

據報導，目擊者稱，3月30日下午1點30分左右，3名嫌疑人進入便利店購買商品，但未見死者。警方研判3嫌在該社區住所已將死者殺害，再行棄屍。此外，目擊者稱，10多天前就有中國人進出嫌疑人租屋，除了3嫌外，還看到了一名中國女子，但不是死者。

《羊城晚報》報導，嫌疑人得知死者家世不錯，便計畫在死者進入吞武里大學讀大三時，引誘死者愛上其中一嫌，隨後再綁架她向其父親勒贖。

大陸極目新聞報導，泰國警方調查，3名嫌犯均為首次入境泰國。泰國警方抓獲一名19歲泰國當地KTV歌女涉嫌幫助犯案，但該歌女矢口否認。事發後，當地警方已要求相關機構與金女父母協商，請他們到泰國來配合調查，並將金女遺體送回中國。