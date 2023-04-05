鴻海集團創辦人郭台銘宣布將爭取參與國民黨2024總統人選徵召民調，讓外界擔心，重演2020總統候選人一度雙頭馬車的問題，不過，前國安會副祕書長楊永明認為，郭台銘必須先處理他的參選資格，他還不是國民黨黨員，這問題如果能處理，對國民黨會是正面的，能推動國民黨總統候選人提名作業。

楊永明指出，選總統是每個人的權利，大家都知道郭台銘、侯友宜是最可能的人選，郭台銘此時表達是要參與，希望能爭取國民黨初選被提名，也表示就算他沒有成功也會支持侯友宜，對國民黨來說等於壯大聲勢，擴大支持，而且也開始啟動整個提名初選的機制。

前國安會副祕書長楊永明認為，郭台銘必須先處理他的參選資格，他還不是國民黨黨員，這問題如果能處理，對國民黨會是正面的。（本報資料照片）

楊永明指出，郭台銘和侯友宜的良性競爭，不管是協調徵召、民調初選方式，都有明確遊戲規則，大家可以看到整個過程中提早決定，誰代表國民黨更進一步做內部整合，這是一個開大門、走大路，讓泛藍更有機會團結，開始推動整個總統候選人提名作業的啟動。

文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，國民黨確定採徵召方式，而主動權在國民黨身上，郭台銘這次去美國，主要是因之前他的民調支持度下滑很嚴重，新聞議題聚焦也不在他身上，所以這次出國，基本上希望能重拾新聞的焦點，把支持度藉由議題操作拉升。

鈕則勳分析，郭台銘訪美強調他的國際觀和拚經濟能力強，希望放大他處理國際事務能量和拚經濟的優勢，這些都是為了爭取跟國民黨談判的籌碼，讓他支持度拉高，獲得國民黨的徵召，國民黨最近都在橋徵召條件，趁這波做出訪放大自己優勢，希望被國民黨看見。

鈕則勳指出，郭台銘另一個籌碼是與柯文哲的關係不差，國民黨也想拉柯文哲組成非綠聯盟，郭上次和柯組織「郭柯聯盟」，這部分郭台銘也認為是他的籌碼，國民黨也在乎柯文哲的影響力。

至於侯友宜的部分，鈕則勳表示，侯友宜擔任新北市長，而新北市的姊妹市有49個，又有國際曝光能見度的活動，像是新北市萬金石馬拉松、平溪天燈節，這都是國際矚目的活動，侯友宜前幾天也和歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski），國際方面能力也很強。

鈕則勳指出，侯友宜和柯文哲之前在市政上也有很好的合作，侯跟柯關係也有很多合作成果鋪墊，所以說侯友宜和郭台銘雙方手上籌碼都很多。

鈕則勳認為，郭台銘希望能鋪墊他的政治能量，但能否影響國民黨中央徵召，郭台銘即便化被動為主動，徵召權還是在國民黨上。