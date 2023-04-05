副總統、民進黨主席賴清德有一張明星臉，曾因長相酷似日劇《仁醫》主角大澤隆夫而引發討論，沒想到近日又因為長相神似造成熱議。串流平台網劇台版《模仿犯》近日爆紅，自3月31日上線至今引起一陣風潮，不少觀眾都把握清明連假追劇，論壇也出現許多相關討論文。其中竟有人歪樓，一些網友提到，當看見兇手「面具男」現身時，看著那張臉都會忍不住聯想到賴清德，在懸疑驚悚劇情的討論串中平添不少惡搞趣味。

宮部美幸推理名作《模仿犯》自1995年起連載4年，2001年出版小說大賣100萬冊，2002年首度被翻拍成電影。2016年再度被影視化，由東京電視台以2集特別篇形式播出，除遵循原作劇情外，一部分也沿用電影版的改編內容，此特別篇劇本獲得了第19屆菊島隆三賞。本次第三度影視化則由台灣翻拍，改編幅度較大，由吳慷仁扮演檢察官「郭曉其」，登場人物設定與原作頗有不同，共10集，也是影視化作品中篇幅最長的版本。

各論壇出現《模仿犯》劇情的熱烈討論，其中有觀眾注意到，穿著西裝的兇手「面具男」模樣有些面熟，紛紛留言笑虧「好像賴清德」、「一直想到賴清德」、「男演員表演都蠻好的，賴清德值得最佳新人獎」、「賴清德最大贏家」、「賴清德也演得很好(誤)」、「原來不只我覺得」。

連政論名嘴黃揚明都在私人臉書轉發「面具男」畫面笑稱：「兇手就是賴清德！」網友也搞笑表示「特勤可以作證有不在場證明(大誤)」、「你知道的太多了」、「看的時候就覺得為何那麼像賴清德」。

台版《模仿犯》在全球Netflix共190國家地區上線，除了被翻譯多種語言字幕外，還有日文配音版，加上原作是日本推理名作，也讓不少日本觀眾近日開始在推特分享追劇感想，有人稱讚「跟原作有點不一樣但是滿好看」、「一開始覺得這不是《模仿犯》吧？然後愈來越愈《模仿犯》，超好看的」、「恐怖又噁心，但想看下去！」