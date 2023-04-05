民進黨今指雙北民調墊底，國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨惡意錯讀民調結果，展現對科學數據的無知，更對自身執政縣市的缺失視而不見，民進黨根本對人民的痛苦無感，應更認真負起執政責任，解決當前台灣社會人民面對萬物皆漲、買不到蛋的問題，而不是只會政治鬥爭。

呂謦煒指出，民調如流水，雖隨時可提供各縣市執政團隊警醒，但是僅供參考即可。如媒體發布的「六都市長上任三個月滿意度調查」中，滿意度前二分別是台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜，都是國民黨執政縣市，國民黨執政成果深獲人民的信任與支持。

呂謦煒說，相關民調中也指出「整體來說，新任首長施政滿意度，通常會比連任首長來得低，不滿意比例也會較低，而無意見比例則較高，這是市民對新任首長初期施政尚不熟悉的正常現象」，民進黨沒必要針對民意調查結果大做文章。

呂謦煒抨擊，反觀民進黨台南市長黃偉哲長期位居施政滿意度末段班，若以滿意度減去不滿意度的「純滿意度」來看更是六都墊底，而台南從議長賄選案、88槍擊案到光電事業等黑幕幢幢，看不到民進黨帶給台南的正面影響；高雄更多次產生天坑，水情更嚴重吃緊，還得跟屏東搶水，結果陳其邁卻選擇去演唱會狂歡，再加上民進黨中央政府對於缺蛋、缺水、缺電等內政的基本功都無所作為，可見民進黨根本對人民的疾苦無感！

呂謦煒強調，國民黨地方執政縣市治理成績亮眼，除盧秀燕與侯友宜市長深受市民認同之外，桃園市長張善政上任後革除積弊，更落實選前給代理教師全年聘期的承諾；台北市長蔣萬安推動ubike前半小時免費，並且推動人本交通，改善人行空間，並透過降低門檻、排除障礙等方式積極推進都市更新等，都展現國民黨六都新任首長為民服務的實績，相信會持續獲得更多民眾的支持與認同。

民進黨今指雙北民調墊底，國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨惡意錯讀民調結果，展現對科學數據的無知，更對自身執政縣市的缺失視而不見，民進黨根本對人民的痛苦無感，應更認真負起執政責任，解決當前台灣社會人民面對萬物皆漲、買不到蛋的問題，而不是只會政治鬥爭。

呂謦煒指出，民調如流水，雖隨時可提供各縣市執政團隊警醒，但是僅供參考即可。如媒體發布的「六都市長上任三個月滿意度調查」中，滿意度前二分別是台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜，都是國民黨執政縣市，國民黨執政成果深獲人民的信任與支持。

呂謦煒說，相關民調中也指出「整體來說，新任首長施政滿意度，通常會比連任首長來得低，不滿意比例也會較低，而無意見比例則較高，這是市民對新任首長初期施政尚不熟悉的正常現象」，民進黨沒必要針對民意調查結果大做文章。

呂謦煒抨擊，反觀民進黨台南市長黃偉哲長期位居施政滿意度末段班，若以滿意度減去不滿意度的「純滿意度」來看更是六都墊底，而台南從議長賄選案、88槍擊案到光電事業等黑幕幢幢，看不到民進黨帶給台南的正面影響；高雄更多次產生天坑，水情更嚴重吃緊，還得跟屏東搶水，結果陳其邁卻選擇去演唱會狂歡，再加上民進黨中央政府對於缺蛋、缺水、缺電等內政的基本功都無所作為，可見民進黨根本對人民的疾苦無感！

呂謦煒強調，國民黨地方執政縣市治理成績亮眼，除盧秀燕與侯友宜市長深受市民認同之外，桃園市長張善政上任後革除積弊，更落實選前給代理教師全年聘期的承諾；台北市長蔣萬安推動ubike前半小時免費，並且推動人本交通，改善人行空間，並透過降低門檻、排除障礙等方式積極推進都市更新等，都展現國民黨六都新任首長為民服務的實績，相信會持續獲得更多民眾的支持與認同。