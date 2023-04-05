蔡英文總統將於美西時間5日（台灣時間6日凌晨）於加州雷根總統圖書館會唔美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），並進行跨黨派會談，到時也將召開記者會，同時此次也是台灣總統首次在美國領土會見美眾院議長，倍受國際關注。而《中時新聞網》也為讀者整理出「蔡麥會」的最新流程，時間地點一次看。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）日前宣布，將和台灣總統蔡英文見面，蔡英文也預計將在洛杉磯當地時間5日上午10點（台灣時間6日凌晨1時）與麥卡錫和民主、共和兩黨議員進行閉門會議，會後雙方將分別在12時（台灣時間6日凌晨3時）發表公開談話，隨後也會共進午宴，最後下午14時（台灣時間6日凌晨5時）還有跨黨派議員記者會等，行程安排別具意義。

而日前對於蔡英文可能於過境美國時會見美國眾議院議長麥卡錫，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。朱鳳蓮表示，敦促美方嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不安排蔡英文「過境」訪問甚至與美官方接觸，以實際行動兌現不支持台獨的嚴肅承諾。