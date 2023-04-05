台中市政府在山海城屯區設置27處就業服務據點，提供一案到底就業服務，並多管齊下開辦各項專案就業促進計畫，協助經濟弱勢民眾就業，並提供生活補助及就業獎勵金。根據勞工局統計，去年已成功協助超過168位弱勢求職者就業。

勞工局長張大春表示，為協助弱勢勞工就業，勞工局多管齊下，由專人提供一對一就業諮詢、推介就業、陪同面試與就業後追蹤服務，並依個案需求舉辦各種就業準備研習課程、成長團體、職場體驗活動、就業技能培力課程等，提升求職競爭力及就業成功率，另透過弱勢勞工就業協助計畫提供就業獎勵金，鼓勵弱勢勞工積極求職穩定就業，凡經評估符合資格並推介就業，工作三個月最高可領1萬2000元就業獎勵金。

勞工局指出，今年23歲的陳先生，去年大學畢業因遭遇疫情及身體不佳，致求職不易，經參加勞工局與區公所合作辦理的就業準備課程後，了解撰寫履歷表及面試的技巧，就服員考量陳先生求職期間面臨生活困頓，協助申請勞工局「弱勢勞工就業協助計畫」的生活補助6000元，並順利推介媒合包裝員工作。

台中市就業服務處說明，弱勢民眾因家庭照顧、欠缺自信、技能不足等問題，致就業不穩定或生活困頓，因此針對特定就業弱勢民眾，由專人以密集式陪伴與個別化的服務模式，有就業阻礙與需求的弱勢民眾，也量身打造就業支持計畫，並與社會局、民政局、原民會、地檢署、區公所、里辦公處及民間團體建立網絡合作機制，協助經濟弱勢民眾重返職場。