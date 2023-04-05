真的太嚇人！一名男網友表示，某天他蹲馬桶蹲到一半，突然有一隻活生生的鳥從馬桶裡面竄出，嚇得他馬上跳離馬桶座，而這隻鳥還不停在馬桶水裡掙扎，他猜測，「應該是從化糞池的排水孔跑進來的」，畫面曝光後，讓眾網友傻眼，還有人開玩笑說是「糞怒鳥」。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文表示，日前他在廁所上大號時，頻頻聽到怪聲傳來，起初以為是廁所外的聲音，沒有特別放在心上，沒想到過了不到30秒，一隻鳥就像是靈異片的幽靈一樣，從馬桶裡面「噗」一聲衝出來，嚇得原PO飆罵髒話立刻跳起來。

從原PO上傳的影片可見，一隻黑色的八哥泡在馬桶水裡面掙扎，不斷拍打著翅膀想要離開馬桶，濺得馬桶蓋上面都是水，讓人看了覺得相當不捨。而原PO也在文末表示，已經將這隻八哥救出並放生，「應該是從化糞池的排水孔跑進來的」。

畫面曝光後，讓不少網友覺得訝異，紛紛留言笑說，「先生，你的鳥掉囉」、「跳進去是因為看到蟲嗎」、「天氣熱想洗澡啦」、「外來種直接給它沖回去吧」、「小時候上廁所大號，就是被這樣嚇過」、「這個可能在排風口的地方做窩，我家以前也有鳥從馬桶跑出來」、「X！糞怒鳥」。