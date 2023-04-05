58歲陳姓男登山客與山友挑戰南三段縱走，5日他攀登南投縣信義鄉天南可蘭山時，疑因高山症發作，嘔吐、頭痛、意識模糊且無法行走報案，南投縣消防局獲報申請空勤總隊支援，空中勤務總隊派遣花蓮黑鷹直升機出勤，將陳男吊掛上機，再由花蓮縣消防局安排救護車接駁送醫。

南三段深入中央山脈深處，是台灣高山位置最偏遠、地形最複雜的山區，也是天數最多、路程最遙遠、行程最艱困的路段，山友稱為「終極縱走路線」，其中天南可蘭山別名橫郡山，海拔高度為3412公尺，通常是南三段第6天行程。

南投縣消防局表示，5日上午約10時接獲通報，指58歲陳姓男子攀登天南可蘭山時疑高山症發作，出現嘔吐、頭痛、意識模糊等症狀，而且無法行走，獲報立即申請空勤總隊支援。

58歲陳姓男子5日攀登天南可蘭山時疑因高山症發作，黑鷹直升機馳援，將他吊掛上機。（空勤總隊提供／楊靜茹南投傳真）

空勤總隊獲報，立即派遣駐花蓮的黑鷹直升機執行任務，11時40分抵達目標區實施空偵並辨識、確認目標，由搜救員吊掛出艙至地面實施患者檢傷評估後，11時48分將陳姓病患吊掛上機，12時11分降落棒球場，再將患者交由花蓮縣消防局安排的救護車轉診就醫。