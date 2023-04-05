鴻海創辦人郭台銘5日表態參與國民黨2024總統大選徵召民調一事，並指若無法獲國民黨徵召提名，他會全力支持新北市長侯友宜。同時郭還為4年前負氣離開國民黨，當場道歉、鞠躬說「對不起」。對此，名嘴謝寒冰5日就表示「郭台銘這次突然又開了記者會，那私底下是不是有跟朱立倫談好什麼？」，引發討論。

謝寒冰5日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，對於郭台銘的道歉，「我覺得聽聽就好，我個人是覺得郭董好像是聽到蔡正元的建議所以他道歉，但這個道歉有點來得太晚了」，謝寒冰強調，「如果郭台銘是在2020國民黨敗選之後立刻道歉，說『我要重新加入國民黨，我願意為了國民黨打拼，不求個人、未來，2024我們齊心協力讓國民黨重新取得政權』，我想大家的觀感會差很多；第二個時間點是幫忙買完BNT疫苗之後，他也可以講，可是他又一直拖一直拖，現在他去美國一趟回來之後，突然說要道歉、鞠躬，會不會覺得這種方式很生意人？」

謝寒冰更說，「好像這個道歉的目的，就是要換『你要徵召我』，因為這個做法就會讓我覺得，『如果國民黨最後又是不徵召他，那他是不是又要退黨？我不曉得』」，謝寒冰也表示，「我只是覺得很像做生意的方法，不像是真心誠意要去道歉的一個方式」，同時謝寒冰也提到，現在更多人心裡有一個疑慮，「郭台銘這次突然又開了記者會，那私底下是不是有跟朱立倫談好什麼？」

謝寒冰坦言，「按照常理判斷，如果事前沒有跟朱立倫有一個基本的協商的話，那他開這個記者會幹嘛，所以我合理的判斷就是，他應該已經跟朱立倫取得某種程度的了解，不然怎麼會開這個記者會？」最後謝寒冰再強調，「如果我懷疑的是對的，那朱立倫是不是要出來解釋一下，你們私底下再商量什麼，達成的共識是什麼？現在國民黨是一定要開大門、走大路，最忌諱這種大家彼此密室協商」。