昨日有男子在網上爆料，有輛特斯拉電動車「占位充電停4天」，然而，事發一天之後，該男子再次發文並道歉，但他表示和特斯拉車主已聯繫是「雙方彼此誤會，細節不再多論」，也希望網友們別在擴大議論，但這道歉卻引起當初力挺的網友們罵爆「現在的人都先PO爆料公審，後面才又來發文喊誤會，那何不事先了解再爆料呢？」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他提到昨(4)日烏龍爆料新北市土城區1處停車場內，有輛特斯拉「占位停4天充電」，讓他不禁開酸「好羨慕，充好充滿」，然而，事發一天後，他再次PO，並且表示有和該特斯拉車主聯繫並溝通，「雙方彼此誤會，細節不再多論，也請記者媒體、廣大的網友請別再擴大議論」，他也表示「電車並沒有不好，只是用車方法與油車不同，希望所有電車同好，能共同友善使用我們的充電資源」。

一名男子爆料1輛特斯拉「占位充電停4天」，事發一天後，又PO文道歉表示與該車主「雙方彼此誤會」，但網友全不領情。（翻攝自臉書爆料公社）

消息在網路上曝光後，網友超傻眼表示「道歉要有誠意，不要只講誤會好嗎？連四天注意人家，現在喊誤會？」、「現在的人都先PO爆料公審，後面才又來發文喊誤會，那何不事先了解再爆料呢？」、「道歉文卻不解釋清楚，引來更多人誤會，認為道歉是因為『惹不起』，這樣對特斯拉車主是二度傷害」、「哪裡誤會也沒幫人家澄清，這樣就帶過喔」。

據《民視新聞網》報導，該停車場掛滿「非電動車，不要占用車位」標語，另外，停車場管理員也提到，該特斯拉車主是常客「都有來移車」，只是每次進場，該停車格剛好是空位，因此都停同一個位子。