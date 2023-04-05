台中市區停車位難求，為因應地方停車需求，交通局事先盤點閒置空間土地，在東區、太平區、大雅區等地興建「小而美」停車場，大雅目前已建置完成，東區、太平停車場都已開工預計今年底完工，3個停車場加起來共可提供128席汽車停車位，讓在地民眾停車更方便。

交通局長葉昭甫說，除闢建大型立體停車場難度高，土地取得難，開發社區型方便停車的停車場，更能彌補大型基地不足的困難，近年來大力開發小而美的停車場，既能提供住宅區密集的停車需求，也能讓鄰近市場、商圈的消費者方便停車。

葉昭甫指出，停車需求大的區域寸土寸金，但交通局堅持執行覓地目標，順利找到閒置土地活化為停車場空間。大雅區忠義里菜市場周遭，每天採買人潮不斷，但因道路狹窄、長期無新增停車空間，停車位一位難求，交通局積極爭取運用國防部位於大雅區月祥路495巷的閒置空地，讓閒置空地搖身一變成有24席汽車格的停車場，解決在地居民買菜時的停車需求，去年底啟用至今大獲好評。

交通局指出，為滿足停車需求，持續擴大打造社區型停車場，東區泉源里由國產署管轄的「育溪新村」與「紅棉新村」閒置土地，經過立委黃國書、在地里長的協助，市府與財政部國有財產署合作活化閒置國有土地，闢建平面停車場，基地臨近樂成宮、建國市場、帝國糖廠，周邊也是住宅密集區、學區，停車需求大，目前停車場已動工，規畫提供75席汽車停車位。

上周動工的太平區永成長億停車場，位於太平區長億一街，周遭多是住宅及住商混合，附近又有活動中心、游泳池，停車需求龐大，預計今年12月完工，屆時可提供29席汽車停車位、25席機車停車位，造福住在周邊的民眾。