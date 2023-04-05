兒童節、清明節5天連假，嘉義縣梅山鄉太平雲梯遊客絡繹不絕，每天約4、5000人登梯，周邊旅遊景點及步道也人潮多，太平村長嚴清雅說，太平雲梯帶動山區旅遊，太平村一帶有高山溼地，蕨類豐富，利用在地天然資源將規畫自然生態環境教育場域，開發特色生態旅遊。

太平雲梯風景區已是大阿里山風景區的重要景點之一，近幾年每逢年節假日就吸引大批遊客上山登梯，嚴清雅與在地團隊6年前創辦太平產業合作社，持續推展多元化的旅遊方式，並為地方創生。

嚴清雅指出，5天連假平均每天約4、5000人登上太平雲梯賞覽山色美景，而當地居民、志工不用買雲梯門票，還有許多遊客喜歡走太平山5連峰、7連峰、9連峰、13連峰等周邊步道，休閒娛樂，或自我挑戰體力腳力，因此估算每日在太平一帶山區遊客應有1萬5000人次以上。

嚴清雅認為太平雲梯不僅帶動了太平村的觀光發展，也擴及瑞里、碧湖等周邊數個村落的旅遊及在地產業，接下來要深化旅遊產業以促進地方創生，因而他與團隊規畫利用在地自然環境資源，發展高山溼地生態、花卉村落。

嚴清雅說，太平山區初估有約5、60種以上蕨類，最近經阿里山國家風景區管理處協助，將向林務局租用約1、2公頃太平雲梯下方的土地，打造高山溼地，也正接洽國立大學研究單位一起合作，規畫蕨類及水生植物生態場域，形成太平村獨具特色的自然生態旅遊。