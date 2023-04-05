許多情侶因為各種因素，願意等待另一半準備好、做足心理建設後才發生關係。一位女子近日表示，由於她不排斥性生活加上男友很主動，兩人交往不到2個月就發生關係，不過最近她很好奇，願意為了另一半忍受沒有性生活的男生有哪些特徵？有內行人分享自身觀察結果，包括生活圈簡單、不菸、不酒、沒去過夜店、沒去過酒吧、喜歡小動物、喜歡做甜點、跟家人相處很好等8大特徵，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己和初戀男友交往不到2個月就發生關係，男友友人也幾乎是交往3個月發生關係，她自己的男性友人則是差不多交往3個月發生關係，「而且不能接受忍超過半年」；不過原PO發現，網路上有不少男生為了另一半能夠忍受很久沒有性生活，「單純好奇，這種為了對方忍很久的男生會有什麼特徵呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「信教」、「我沒有任何宗教信仰，單純覺得女生要結婚以後才能給，所以我先生等了我6年，我們結婚以後才有彼此第一次」、「先生等11年的路過，特徵是有性跟感情潔癖，所以就算我們不做，他也不會亂搞，然後興趣比較多，很多別的事能做」、「我男朋友也是性慾很強的那種，第一次過夜就帶保險套，但交往2年多還沒用到，應該沒有什麼特徵，就是夠不夠尊重你跟愛你的吧」。

另外有內行人總結觀察經驗，「生活圈簡單、不菸不酒、沒去過夜店、甚至沒去過酒吧，喜歡可愛小動物、做甜點，跟家人相處模式佳，BTW我認識的這種男生都有戴眼鏡」，讓不少人則予以認同，「還以為在說我先生，比較不同的是喜歡吃甜點但不會做甜點」、「我交往3年多的男友也是這個路線，但因為沒有太多的交往經驗，所以反而像是開啟了什麼奇怪的開關一樣」、「除了男友不會做甜點，其他全中，但最後被我吃掉了」。

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