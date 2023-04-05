拜登政府不斷宣布失業率創新低，但是美國科技產業面臨劇烈的裁員潮，光是過去3個月就有16萬7000人被裁員，這個數字已經超過了去年一整年的裁員總數。若從去年1月開始統計，全美近1600家科技公司已經裁掉33萬人，這波裁員潮已經延燒到科技產業之外，甚至連麥當勞、迪士尼等企業也在進行相關的裁員準備。美國銀行巨擘估計AI人工智慧恐讓3億職缺消失。

綜合外媒報導，近期美國就業市場經歷了許多困難，其中包括矽谷銀行（SVB）和標誌銀行（Signature Bank）倒閉，人們擔心會發生全面的銀行危機，員工還面臨著裁員人事凍結（停招）、歷史性通貨膨脹以及美聯儲不斷升息率等問題，這些都使得生活成本變得更加昂貴。

過去一年以來，美國科技企業已經裁員33萬人。包括亞馬遜（Amazon）、Google、Meta、微軟（Microsoft）等知名企業紛紛公布減少員工的消息，此外，Coinbase、Zoom、Glassdoor、Twilio、Indeed等企業也宣布裁員。

Here is a breakdown of tech company layoffs by month since January 2022.



Nearly 1,600 companies have laid of 330,000 people.



In the first 3 months of 2023 alone, we have seen 167,000 tech layoffs.



This is more than the entire year of 2022. pic.twitter.com/YDSbkx16fX — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 4, 2023

裁員的原因包括全球經濟放緩、市場競爭激烈、供應鏈短缺、消費者支出減少等因素。瑞銀收購瑞信後，宣布裁掉30%的員工。根據高盛（Golden Sach）的估計，人工智慧（AI）可能會讓3億個就業崗位消失。石油輸出國組織(OPEC)的石油減產將推高燃油價格，在夏季旅遊季節到來之前，油價可能會進一步上漲。

麥當勞本週關閉了其辦公室，目前還不知道這家標誌性速食連鎖店將裁掉多少員工，美國零售業巨擘沃瑪特（Wallmart）也宣布裁員2000人，迪士尼（Disney）7000人，連軍工企業大廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）都裁撤掉了176名直升機部門的員工，甚至跨國金融集團花旗（Citigroup）將裁掉2400人

綜合上述情況，美國勞工所面臨的挑戰日益增多，而且未來的情況仍然充滿不確定性。政府、企業和個人都需要對這些問題做出應對。