我駐匈牙利代表劉世忠2日在臉書分享兒子學校國際嘉年華的照片，但畫面卻驚見將中華民國國旗拿來當攤位的墊桌布，爭議性引發外界批評。粉專「政客爽」指出，2015年曾發生以色列人將新加坡國旗當桌巾，當時新加坡外交部說，這起烏龍事件讓他們感覺嚴重受辱，立即召喚以色列大使表達抗議，之後以色列大使館也火速道歉並懲處。政客爽直酸，建議民進黨也去跟新加坡說一下，國旗當桌巾是提升台灣能見度的做法？

「把國旗拿去當墊桌布用，是要叫其他人如何尊敬你的國家？」前駐紐西蘭代表介文汲今(5日)受訪時對此表示，劉世忠是民進黨黨工出身，後獲得政治任命，若他再這樣把中華民國當「遮羞布」，內心對國家沒有真正的尊敬，類似的事件還會再上演。

而針對外交部回應國旗當桌巾，表示尊重「提升台灣能見度的用心與做法」。政客爽則舉2015年以色列人將新加坡國旗當桌巾，當時以色列大使館火速道歉並懲處的事件，直呼：對的，國旗當桌巾可以提高能見度，這就是吳釗燮領導的外交部水準！民進黨還說這樣有創意，建議也去跟新加坡說一下，國旗當桌巾沒關係，有創意，真的挺棒的呢！

根據《中廣新聞網》報導提到，2015年一個以色列駐新加坡的基層外交官，誤把新加坡國旗當桌布，以色列為此致歉，說會嚴懲那個烏龍外交官。新加坡外交部說，這起烏龍事件，讓他們感覺嚴重受辱，他們已經召喚以色列大使，表達抗議。事情發生在以色列大使館舉行的一項宴會上，一個新加坡賓客把國旗桌布的照片PO上網，他還報警，因為他很生氣，認為以色列一點都不尊重新加坡。