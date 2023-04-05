世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300系列奧爾良大師賽，世界排名第61的台灣男單選手戚又仁，首輪面對世界排名第19的丹麥選手傑姆克（Rasmus Gemke），戚又仁在21比12、11比9領先下，對手退賽晉級16強。

戚又仁遞補進本屆奧爾良大師賽男單會內賽，首輪碰上種子選手，也是他生涯首次在BWF世界巡迴賽超級系列賽對戰傑姆克，首局前半段雙方比數拉鋸，5比5平手之後戚又仁連得4分稍稍拉開差距，傑姆克因失誤偏多，讓戚又仁一路領先到收下勝利，第2局傑姆克繼續奮戰，曾取得領先但也被戚又仁超車，在11比9戚又仁領先時，傑姆克宣告退賽。

下一輪戚又仁面對世界排名第54的印度選手曼祖納特（Mithun MANJUNATH），雙方之前交手過一次，戚又仁取得勝利。

另一位男單選手李佳豪，18比21、11比21不敵大會頭號種子、世界第12名西本拳太，連兩站賽事在首輪32強敗給西本拳太，女單許玟琪首輪面對新加坡楊佳敏，13比21、13比21苦吞生涯對戰3連敗，對戰首勝再等等。