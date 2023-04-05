日本超人氣動漫《櫻桃小丸子》在全球都有廣大粉絲，2006年推出真人版電視劇，主角小丸子還是從500名競爭者中，選出當年9歲的童星森迫永依飾演，她幾乎百分百還原小丸子粗線條又呆萌模樣，成為家喻戶曉的名人；森迫永依長大越來越漂亮，25歲已是美女學霸，何時有新作品令眾人相當期待。

當年9歲的森迫永依以真人版「櫻桃小丸子」獲得高知名度，但她沒急著投入演藝事業，以課業為重的她，僅偶爾客串影視作品；直到前年森迫永依畢業後才宣布正式成為藝人，24歲的她就曾大改形象，穿性感低胸熱褲裝出演電視劇，曼妙身材被盛讚是「隱乳妹」。

森迫永依越大越漂亮，還是一名美女學霸，許多粉絲都在等她回到幕前發揮演技實力。（圖／摘自森迫永依IG）

雖然森迫永依近期還未有引起話題的新作品，但她仍積極經營社群，不時分享日常生活中的她，2日她一身粉嫩裝扮在日本街頭，甜美可愛模樣立刻引起討論，許多粉絲都忍不住表示對她有多期待，「從小丸子時期就好喜歡妳，等妳那麼久了，趕快在回歸幕前吧」、「25歲還長得那麼嫩，看到妳就想到小丸子」、「越變越漂亮了啊」。

森迫永依以「櫻桃小丸子」身分爆紅後，並沒有馬上投入演藝圈，反而為了學業減少演出；森迫永依在高中時已精通四國語言，包括日文、英文、中文和韓文，考大學時還錄取多所名校，像是早稻田大學、上智大學和慶應大學，從中選了上智大學，最終以優秀成績畢業。