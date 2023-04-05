每逢蘋果（Apple）釋出iPhone軟體更新，續航力都是果粉關注焦點之一。蘋果3月28日發布iOS 16.4正式版本，實測結果顯示，有6款機型更新至iOS 16.4後，都有續航力變差的情況，其中iPhone 13的續航力下降最多。

國外知名YouTuber「iAppleBytes」發布實測影片，比較歷代6款機種，包括iPhone 8、第二代iPhone SE、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13等，全都出現續航力變差的情形，

實測結果顯示，與前一次更新「iOS 16.3.1」相比，iPhone 8、第二代iPhone SE、iPhone XR和iPhone 11等4款較舊機型的耗電情形僅微幅下降，續航力落差都不超過半小時，其中iPhone 8僅差2分鐘。

而近年推出iPhone 12和iPhone 13等機型，續航力都大幅下滑，前者少了51分鐘，後者更是少了58分鐘。