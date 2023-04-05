百萬YouTuber「這群人」董仔，今（5日）出席飾品聯名活動，去年8月底接受男友海力求婚的她，坦言知道海力今天因工作無法陪同時，內心有點失落，但後來看到海力特別請人送來的99朵玫瑰，她感動又搞笑的說：「有給我尊重！」

董仔表示不排斥先有後婚，想要龍寶寶的她，也說會在4月、5月努力做人，她今也被質疑是否已經懷孕了，著急地揍肚子大喊：「前天還在做功課，但還沒啦！有避啦！先緩緩！」

去年凍卵的她，事前有跟海力一起檢查，「海力做了精子檢驗，活動力OK，但精子的濃度偏差，人家千萬大軍，他可能就只有百萬大軍。」表示醫生有建議海力要早睡早起、多喝水，多補充鋅，海力也將在3個月後回診看狀況。

董仔表示不排斥先有後婚。（經紀人提供）

董仔表示想在今年完成結婚登記，自認迷信的她，有挑選520、5月30日海力生日、8月28日她的生日3個日子請命理師算，「如果都不ok，就看老師決定」。她笑說2人已經和過紫微斗數，夫妻宮相當好，「我大他一歲，如果他不是跟年紀比較大的結，夫妻宮就還好，我跟誰結婚都會很好，但他要跟我結婚才會好！」