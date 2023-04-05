近日傳出大陸竊取我國研發的芒果鳳梨，引發我品種外流疑慮，由於鳳梨為無性繁殖作物，繁殖倍率3倍至5倍，生育時間至少1.5年以上，短時間能否能繁殖大量種苗供應如同對岸媒體所載面積，尚需查證。農委會強調，已推動修法，增訂中央主管機關可以公告禁止輸出入種苗，違反者，最高可處3年以下有期徒刑，目前在立法院審議中。

「芒果鳳梨」為農委會農業試驗所近年育成的新品種，並於2018年6月11日取得我國植物品種權，2019年審議通過採非專屬授權，期限5年，迄今已授權4家種苗業者及3家農戶種植生產，但未授權境外生產。該品種已在2021年申請目標市場日本品種權並取得臨時保護，未來倘有非法侵權產品輸日，可主張權利，防杜其輸入日本競爭我外銷市場。

農委會強調，植物品種為農業根本，為遏止非法輸出入，除啟動「植物品種及種苗法」修正，將刑責入法，強化種苗管制手段外，並賡續檢討現行各項管制作為，深化植物種苗管理及品種保護教育宣導並建立良好維權環境，以永續我農產業發展。