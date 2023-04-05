川普因涉嫌在2016年大選前支付封口費給2名女性，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。除了豔星「暴風女丹尼爾斯」之外，另一位女性就是前花花公子雜誌女郎麥道高（Karen McDougal）。

根據英國媒體BBC報導，現年52歲的麥道高出生於印第安那州蓋瑞市，童年時期搬家到密西根州。20多歲時，她開始擔任泳裝比賽的模特兒，後來加入花花公子雜誌，贏得1998年年度玩伴女郎的頭銜，還被票選為90年代第2性感的玩伴女郎，人氣僅次於潘蜜拉．安德森（Pamela Anderson）。

後來麥道高轉換跑道，成為一名健身女郎。1999年她成為首位出現在男性健身雜誌封面的女性，此外也拍攝電視廣告，或在電影中演出次要角色。

Many are wondering: where is the "forgotten woman" from Donald Trump's hush money scandal? Former Playmate of the Year Karen McDougal alleged she had an affair with Trump where she received hush money. It's not clear if she testified before the Manhattan grand jury. pic.twitter.com/0RDEExVRES — Inside Edition (@InsideEdition) April 3, 2023

《紐約客》雜誌2006年報導，麥道高在洛杉磯的花花公子大廈遇見川普，當時他正在錄製實境節目「誰是接班人」。麥道高表示，儘管川普已婚，卻「立刻喜歡上我，一直找我聊天，還稱讚我有多漂亮」。

據麥道高表示，她和川普維持了一段10個月的關係，兩人「一個月至少見面5次」，對彼此互有好感、充滿愛意。

2016年總統大選前，麥道高簽下一紙價值15萬美元的協議，把她和川普的風流韻事獨家賣給八卦小報「國家詢問報」（National Enquirer）。後來她才得知自己被騙了，該筆金額其實是要她閉嘴的「封口費」，而傳說中的報導從未被刊出。

這種「壓新聞」的手段也成了川普遭到起訴的主要原因。檢方表示，川普涉嫌34次偽造商業紀錄，來掩蓋「封口費」不法交易，欺騙了美國選民。

麥道高在2018年公開向川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）道歉：「當我回頭看（當年的婚外情），我知道自己做錯了。」川普至今從未承認這段感情。