川普因涉嫌在2016年大選前支付封口費給2名女性，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。除了豔星「暴風女丹尼爾斯」之外，另一位女性就是前花花公子雜誌女郎麥道高（Karen McDougal）。
根據英國媒體BBC報導，現年52歲的麥道高出生於印第安那州蓋瑞市，童年時期搬家到密西根州。20多歲時，她開始擔任泳裝比賽的模特兒，後來加入花花公子雜誌，贏得1998年年度玩伴女郎的頭銜，還被票選為90年代第2性感的玩伴女郎，人氣僅次於潘蜜拉．安德森（Pamela Anderson）。
後來麥道高轉換跑道，成為一名健身女郎。1999年她成為首位出現在男性健身雜誌封面的女性，此外也拍攝電視廣告，或在電影中演出次要角色。
《紐約客》雜誌2006年報導，麥道高在洛杉磯的花花公子大廈遇見川普，當時他正在錄製實境節目「誰是接班人」。麥道高表示，儘管川普已婚，卻「立刻喜歡上我，一直找我聊天，還稱讚我有多漂亮」。
據麥道高表示，她和川普維持了一段10個月的關係，兩人「一個月至少見面5次」，對彼此互有好感、充滿愛意。
2016年總統大選前，麥道高簽下一紙價值15萬美元的協議，把她和川普的風流韻事獨家賣給八卦小報「國家詢問報」（National Enquirer）。後來她才得知自己被騙了，該筆金額其實是要她閉嘴的「封口費」，而傳說中的報導從未被刊出。
這種「壓新聞」的手段也成了川普遭到起訴的主要原因。檢方表示，川普涉嫌34次偽造商業紀錄，來掩蓋「封口費」不法交易，欺騙了美國選民。
麥道高在2018年公開向川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）道歉：「當我回頭看（當年的婚外情），我知道自己做錯了。」川普至今從未承認這段感情。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。