為協助基隆七堵弱勢與需要幫助的家庭，基隆市議員曾怡芳表示，目前正在籌辦七堵區第一間食物銀行，並以接受長期推行食物銀行的方荷生里長訪視指導。未來預計採行先訪視需求後，以每月至食物銀行領一次物資的方式，並搭配「愛心冰箱」輔助，來幫助更多需要幫助的市民。

曾怡芳表示，因為物價持續上漲，讓許多本來就處於經濟弱勢的民眾更難過，非常需要各界拋磚引玉幫助，讓越來越多的民眾可以過好日子，而長期捐贈白米的宜蘭久天宮，5日捐贈了2575斤白米給七堵居民，並由她協助轉發，很感謝宮方的善行。她先聯繫七堵20位里長確認戶數後，再透過基隆市達摩愛心會及各里長的協助，順利發放白米給中低收入戶、基隆市弱勢邊緣戶還有堵南社區築夢計畫的孩子們。

曾怡芳強調，為了能夠讓真正有需要的民眾不用擔心最基本溫飽的問題，除了持續協助媒合物資外，她即將規畫爭取設立七堵首間的食物銀行，目前相關設備也正在籌備中，同時也有接受長年從事食物銀行善行的「地表最強里長」方荷生本人親自蒞臨指導，希望能盡快籌備完成。

曾怡芳說，若食物銀行籌備完成，有需要申請的民眾，食物銀行將會派志工進行訪查並評估狀況，若有相關需求將會發放證明卡給民眾，以每月一次的頻率，至食物銀行領取一組物資，其中包含生食、熟食等，以確保資源真正提供給需要的市民；同時也預計配合每周領取一次的「愛心冰箱」來輔助，希望能夠藉由這些公益服務來補足政府在社福物資的不足，讓民眾可以獲得基本的溫飽與營養，未來也會號召更多志工加入，一起把愛分享出去。