前總統馬英九今天傍晚會見上海市委書記陳吉寧。馬英九用閩南語發音介紹ECFA「會再發」，稱自己任內兩岸簽署了23個協議，尤其是海峽兩岸經濟合作架構協議ECFA，至今仍然有效運作，即使是民進黨抗議，也不敢貿然廢止。馬英九表示，兩岸人民在經貿上、在生活上相互依賴的實際需要，是政治也切不開的。

前總統馬英九一行今天上午從重慶飛抵上海，下午參觀洋山港和浦東新區城市綜合運行管理中心，傍晚至蘇州河畔的「城市會客廳」與陳吉寧會面。

馬英九表示，在他任內，兩岸因為在1992年就「一中原則」建立了共同政治基礎「九二共識」，擁有互信，擱置爭議，共創雙贏，實現三通直航，兩岸交流暢通，讓兩岸人民都受惠。

前總統馬英九今天傍晚會見上海市委書記陳吉寧。稱自己總統任內兩岸簽署了23個協議，尤其是海峽兩岸經濟合作架構協議ECFA，至今仍然有效運作，即使是民進黨抗議，也不敢貿然廢止。（藍孝威攝）

馬英九說：「我任內兩岸簽署了23個協議，尤其是ECFA，至今仍然有效運作，即使是民進黨抗議，也不敢貿然廢止，因為有ECFA，台灣的經濟表現才能維持一定的成績，就知道兩岸人民在經貿上、在生活上相互依賴的實際需要，是政治也切不開的。」

這時馬英九脫稿發揮「馬氏幽默」，說ECFA的閩南語發音是「會再發」，會再度發達的意思。

馬英九表示，讓他感到欣慰的是，此行訪問大陸，台灣的民意絕大多數都是正面的反應，支持的比例接近八成，「我們來大陸已有10天，台灣媒體廣泛報導，高度肯定，因為維繫兩岸關係和平穩定發展方向，是台灣社會的普遍主流看法，這也是我盼望大陸朋友能夠注意到的現象。」

此外，馬英九提到今天的參訪心得：洋山港是全大陸最大的貨櫃港口，整體讓他非常驚艷，也更深入體會，大陸在進出口貿易的巨大優勢。

對於陳吉寧，馬英九事先研究過他的背景，「陳書記過去豐富的主政經驗，以及環境科學專業背景，都讓各界對於上海的各方面發展，具有高度的期待，對於台商、台企來說會是前來發展的一大誘因，也是兩岸交流的重要根基，放眼上海的環境，將會吸引大量台商、台企落腳，未來與台灣將有更多合作的可能。」

馬英九也注意到先前陳吉寧對於大陸環境問題、能源政策付出過相當多的心力，在擔任北京市長期間，治理空氣污染等「大城市病」，有效改善了艱鉅的霧霾問題。馬英九深信，上海目前在陳吉寧書記的帶領下，無論是現代化的建設，或是高品質的發展，都會是相當大的驅力。

馬英九表示，他此行除了返鄉祭祖，還有一個重點，就是讓兩岸青年學子能夠面對面，坐下來交流。在前2次包括武漢大學和湖南大學的校園交流，很高興看到學生們有相當多的互動，因此他也相當期待第三場校園交流，有江南第一學府之稱的復旦大學，相信會有更多的收穫。

馬英九表示，陳吉寧書記曾經留學英國多年，也擔任過清華大學校長，對校園年輕人的交流，也有許多經驗，也很期盼能就此與陳書記交換意見。

馬英九指出，兩岸之間，存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所衍生的事務性問題，這些事情的解決無法一蹴可幾，需要雙方在交流協商過程中，面對現實、累積經驗、培養互信。

陳吉寧在開場白一開始就主動提到2015年在新加坡舉行的「馬習會」，「您一直積極推動兩岸交流，8年前習近平總書記與您舉行了歷史性的會晤，翻開了兩岸關係歷史性的一頁，也成為兩岸關係發展進程中，最有里程碑意義的大事。」

陳吉寧歡迎馬英九率學生到訪，希望大家最後2天在上海能夠多走走，多看看。「習近平總書記說兩岸一家親，我們有共同的血脈、共同的歷史、共同的文化、共同的願景、有共同的精神家園、還有共同的傳統習俗，「這次您回湖南祭祖，我看了有所感動，這就是中國傳統文化的體現。」

陳吉寧最後強調，「當前和平發展、交流合作是兩岸同胞共同的心聲，我們就是要秉持兩一家親的理念，在推動兩岸交流方面，積極努力地不斷的增進兩岸同胞的情誼和扶持，共同推進中華民族的偉大復興。」

這場會見，陸方陪同出席的主要官員包括：大陸國台辦副主任陳元豐，上海市委常委、統戰部長陳通，上海市委常委、市委祕書長張為，上海副市長華源，國台辦聯絡局長孫升亮，國台辦新聞局長馬曉光，國台辦交流局長黃文濤，上海市副祕書長顧洪輝，上海市台辦主任鍾曉敏。