國軍運用海、空兵力，嚴密掌握山東號航艦编隊動態。（國防部提供）

中共海軍「山東號」航艦以編隊形式，今（5）日經台灣東南海域，前往西太平洋展開首次航訓。國防部表示，過程中我方全程掌握，並嚴密監控，也譴責中共派遣機艦侵擾我周邊海空域，非負責任之現代國家應有表現。

國防部今表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。據了解，「山東號」是中共海軍第2艘航空母艦，在蔡英文總統即將在加州會見美國眾議院議長麥卡錫，中共軍方宣布對台灣周邊海域進行巡航巡查專項行動的敏感時刻，駛往太平洋海域演訓，格外受到關注。

國防部強調，過程中我海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控。國防部指出，中共持續派遣機、艦，侵擾台灣周邊海空域，除對我國家安全造成實質威脅，更破壞區域安全與穩定現狀，此類行徑絕非負責任之現代國家應有表現。

國防部強調，「外來壓力不會阻撓我們走向世界的決心」，國軍將持續嚴密監控臺海周邊軍事動態，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則應處任何挑戰，有能力、有決心、有信心捍衛國家安全。