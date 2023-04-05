基隆有關四接爭議的護海公投5日舉行志工說明會，關於公投案進度，王醒之會後表示，目前已開始對全基隆市徵求500個連署點與連署志工。王醒之並痛批，內政部與中選會不斷干預此案讓人錯愕，但越是干預，只會讓基隆市民發覺這當中藏有貓膩。王並呼籲，行政院長陳建仁必須面對此難題，別當「沒收人民公投」的院長。

王醒之指出，「基隆護海公投」宛如「民主照妖鏡」，中選會主委李進勇和內政部長林右昌，這兩位前基隆市長，不但可以刻意曲解公投主文，更恣意擴張行政權，聯手防堵、打壓基隆市的第一個公民投票，不但令人錯愕，也讓人民完全透視他們內在的政治恐懼。

王進一步預測，為了避免讓基隆市的民意集結，內政部長林右昌應該就會在近日內報請行政院直接廢止或撤銷這個公投案，逼著兩千四百多位提案人最後只能走行政訴訟救濟，以幫台電爭取更多的時間，最後強行在環評會闖關通過。

王醒之呼籲，因為本案涉及地方與中央對公投主文的見解差異，最終行政院長陳建仁應該要出來面對這個難題，並希望他不要在最後的看守內閣任期內，成為一個「沒收人民公投」的院長。