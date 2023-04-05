許多人在連假期間都會到電影院打發時間。一位網友表示，他近日到電影院觀賞動作片《捍衛任務4》，沒想到坐在隔壁的2個男生，整場一直討論電影畫面出現的各種槍械，包括名稱、口徑、長度、重量、彈匣裝彈數、射擊方式等，以及男主角的各種射擊姿勢，讓他崩潰直呼自己進戲院不是為了上槍械課，「即使你們全場都在愛愛我都不會這麼厭惡」，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，由於家裡很早就已經先掃墓，不用回南部的他決定在清明連假一個人觀賞最新上映的《捍衛任務4》。沒想到隔壁2位觀眾整場電影不停嘴，只要畫面出現槍械就會開始討論，「手槍名字、步槍名字、手槍口徑、步槍口徑、槍管多長、槍重多重，男主角姿勢不對，該怎麼站射、該怎麼跪射，裝彈幾發、彈匣直的彎的、換彈匣幾秒、可以掃射還是點射、幾秒全部射完、站著射跪著射、站著瞄準跪著瞄準…」，讓原PO氣轟自己是看電影不是上槍械課，「即使你們全場都在愛愛我都不會這麼厭惡…」。

原PO回憶，之前他自己一個人去看動作片《玩命關頭》系列，結果也剛好遇到一對不斷講話的情侶，「男的一直講解畫面中角色，說男主角根本不懂開車，怎麼加速、怎麼過彎、怎麼甩尾、怎麼上坡、怎麼踩剎車、怎麼打方向盤、車子幾馬力、軸距多少，前置引擎、後置引擎，流線外型、休閒外型，美國賣多少，台灣關稅多少…」，但他明明是看電影不是上汽修課，「你們即使當場修竿我都不會這麼厭惡…」，讓原PO直呼一個人看電影真的很累。

對此，許多網友紛紛回應，「配帶專業解說員，加量不加價」、「帶把模型搶…下次再遇到…拿出來問他們這是什麼型號的…他們應該就閉嘴了」、「送一張志願役表」。