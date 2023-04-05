日本原宿系可愛女團FRUITS ZIPPER海外初體驗獻台灣，5日在Legacy Taipei舉辦首場海外演唱會，二度來台的她們不但挑戰2天唱3場，更成為第一組在短短4個月內從南唱到北的日本偶像女團，成員們也終於前進夜市，推最好吃的是「炸杏鮑菇」，竟一口氣買了8包，甚至還外帶回飯店，成為此行最意外的收穫。

FRUITS ZIPPER是疫情後來台演出次數最多的日本偶像女團，從去年台南的跨年演出，再到4日的台中國際動漫節，今則在Legacy Taipei舉辦出道滿周年的海外單獨演唱會，期間一行人把握空檔前往通化夜市，全員食慾大開，吃了雞蛋糕、豬血糕、地瓜球、棉花糖、水果剉冰等美食。

對於首次在日本以外的地方開唱，7位成員到上台前一刻都相當緊張，彩排時更是戰戰兢兢確認細節，演唱會集合出道1年來的精華曲目，除了近期的情人節話題夯曲〈Happy Chocolate〉，日本TikTok總播放超過6億次神曲〈我最可愛的地方〉更特別準備了1句中文，鎮西壽壽歌將日文的歌詞「我發現了」改成中文，讓現場粉絲喜出望外。

真中Mana（左起）、櫻井優衣、仲川瑠夏、鎮西壽壽歌、月足天音、早瀨Noel、松本Karen展現偶像魅力。（ATC TAIWAN提供）

聊到第二趟的台灣行，除了天氣超熱，在日本不太喝酒的她們笑說：「來到台灣就是想要暢飲啤酒！」讚小籠包、吻仔魚炒飯都超好吃，也不忘提到上次台南跨年的種種，最後用中文向現場粉絲說：「謝謝，台灣我愛你！」FRUITS ZIPPER預計6日離台，班機不公開。