疫情趨緩，加上6000元普發金加持，飯店業者紛紛推出特色主題住房搶攻民眾荷包。鄰近南港軟體園區的南港老爺行旅搭檔電影《捍衛任務4》，推出限期的「捍衛4界」住房、餐飲特惠，住指定房型送電影票。而台北六福萬怡酒則打造兩間富有「植」感的主題房，唯美造景加上限定植栽禮，估計會吸引一票網紅網美朝聖搶住。

旅人住房專案送紀念房卡 再加贈電影交換券

南港老爺行旅新推「旅人住房專案」，住宿送《捍衛任務4》電影交換券及紀念房卡各1張。(老爺酒店集團提供)

老爺酒店集團旗下品牌南港老爺行旅，2019年正式落腳台北，今年屆滿4周年，歡慶4周年，特別與強檔電影《捍衛任務4》（John Wick 4）合作，推出三重好禮的「捍衛4界」住房、餐飲優惠與粉絲同樂。包括以官網預訂任一住房專案，每房免費贈送1張系列電影中僅為殺手服務的飯店The Continental of New York 紀念房卡，讓旅客瞬間化身電影中的殺手角色。另有指定入住「旅人住房專案」，不限房型即贈電影交換券，每房每晚1張；房客還可享每張電影交換券加購優惠價250元；而午餐餐期至Soft Kitchen餐廳消費任一餐點，同享電影交換券加購價每張250元，電影交換券於上映期間的戲院均可使用。

為打造電影磅礡氣勢氛圍感，南港老爺行旅於1樓4米高門口，展出電影大型海報，10樓梯廳也有巨型打卡牆，以及共享大廳輪播電影預告片，讓旅人從進門開始都能沉浸在好萊塢男神「基努李維」魅力之下。住房專案至4月22日止。

穿越時空顛覆節氣 限量絕美主題房吸客

獨樂樂不如眾樂樂，現代人住飯店喜歡拍照打卡，上傳到社群平台與人分享。座落四鐵共構的台北六福萬怡酒店即日起至12月30日推出「FUN森活植感房住房專案」，攜手Elite Concept一禮莊園跨界設計兩間網美主題房，分別以「仲夏夜夢境」與「北歐童話森林」為主軸，於客房內設計出兩種截然不同的自然風格造景，讓旅客猶如入住台北城市山景秘境，一同「植」感森呼吸，兩間主題房好看好拍。入住再贈送主題同款植栽禮，延續FUN鬆氛圍感，專案包含翌日敘日自助早餐2客及The Lounge大廳酒吧的限定特調「Flora芙蘿拉」2杯。

「北歐童話森林」主題房可感受到皚皚白雪飄零的冷冬，充滿夢幻黑森林感。(六福旅遊集團提供)

「仲夏夜夢境」主題房有許多永生蕨類、青苔造景，猶如台北城市山景祕境。(六福旅遊集團提供)。

「仲夏夜夢境」以初春嫩芽新長、百葉盛開為主軸，使用大量永生青苔、蕨類、白色及綠色繡球花與樹枝交互纏繞，如同春夏之際充滿「森命力」。其贈送的植栽禮呼應主題房氛圍感，以各種綠色系的永生兔尾草、青蕨、進口日本滿天星、繡球花瓣搭配價格較為昂貴的永生綠玫瑰，非常療癒。

「北歐童話森林」植栽禮，使用永生棉花、木枝、毬果與針葉樹葉圍繞一禮莊園出品的香氛蠟燭，適合緩解一天的疲憊。(六福旅遊集團提供)

而「北歐童話森林」則以入冬後的冷冽黑森林為設計靈感，將永生松樹以高、矮層次佇立在客房內，點綴著大大小小的毬果，並以雪白色的海藻撲滿地面與樹葉間，彷彿皚皚白雪飄零，更有一隻大角鹿躲在樹林間，超級卡哇伊。植栽禮的部分則延續冬日氛圍，使用永生棉花、木枝、毬果與針葉樹葉圍繞「一禮莊園」出品的香氛蠟燭，十分適合緩解一天的疲憊、安定神情。

住房加贈自浸洛神花琴酒 幻化人間花神

入住「FUN森活植感房住房專案」可於入住期間至大廳酒吧享用限定特調「Flora芙蘿拉」。(六福旅遊集團提供)

入住「FUN森活植感房住房專案」可於入住期間至The Lounge大廳酒吧享用限定特調「Flora芙蘿拉」，此款調酒用羅馬神話中的花神命名，以明亮杜松子香味的琴酒為基底，搭配女巫利口酒及業者自製香氣馥郁、口感甜蜜的洛神花糖漿，呈現豔麗的莓紅色漸層視覺，彷彿羅馬神話中傾國傾城的花神芙蘿拉。

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