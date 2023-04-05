許多人喜歡吃生魚片，感染科醫師表示，生魚片因未經烹煮易有細菌感染、甚至寄生蟲，因此免疫力差的人應避免吃生魚片，所謂免疫力差者，包括免疫力低下、使用免疫抑制劑或正進行化療中的人。醫師並表示，許多日本人會定期使用打蟲藥，來避開寄生蟲。

台北榮總醫院兒童感染科主任洪妙秋在《名醫觀點》YouTube表示，由於生魚片未經煮沸等過程處理，可能含有細菌、寄生蟲，因此許多常吃生魚片的日本人會定期施打「打蟲藥」；此外，有些民眾以為芥末可以殺菌，但芥末其實並無殺菌功能，因此免疫力差的人應避免食用。

洪妙秋並表示，處理生魚片過程應注意勿與生豬肉、生雞肉等使用同一砧板，以免感染其他生肉的細菌，另外，因海鮮自被捕獲到販售過程中，外殼或鰭、鱗可能遭受環境污染，因此處理海鮮時，若遭刮傷刺傷，都要徹底清潔傷口，以防致命的菌血症。

她提醒，民眾處理海鮮的過程中也要避免遭海鮮的殼、魚鱗、魚鰭刺傷或刮傷，因此最好請販售的店家代為處理，或是戴手套處理。若不慎遭海鮮的外殼或鱗鰭等刮刺傷，可先用煮沸過的水或生理食鹽水沖洗傷口，再用優碘消毒，之後傷口勿再接觸到生水，以確保安全。