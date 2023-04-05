受到去年小豬下痢（PED）、飼料價格飆漲等影響，豬肉減供；加上進口量少4成，毛豬價格在清明連假休市前飆天價，本月3日休市前漲到每公斤99.03元高價。國民黨立委王鴻薇指出，雲林肉品市場傳出拍賣價格平均每公斤98.11元，價位幾乎趕上牛肉，攤商表示不曾遇到這麼高的豬肉價格，這個價格很多民眾都吃不起。她指端午節肉品用量大，半年內豬肉價格恐怕很難降回去，農委會主委陳吉仲這次又要用什麼理由卸責？

農委會官員表示，受到全台主要豬肉批發市場昨(4)日至6日連休3天影響，休市前的4月3日，承銷人追價意願高漲，規格豬（95公斤至155公斤）平均價格達每公斤99.03元高價，甚至多個縣市突破每公斤100元。未來豬價是否可能飆破百元？業者認為，90元至95元應是消費者跟豬農都較能接受的價格。

「豬肉每公斤價格近百，政府可解人民之苦嗎？陳吉仲還不下台！」王鴻薇表示，萬物齊漲，既缺蛋後蛋價漲價，雲林肉品市場傳出拍賣價格平均每公斤98.11元，價位幾乎趕上牛肉，更有攤商表示，自己賣豬肉已25年，不曾遇到這麼高的豬肉價格，這個價格很多民眾都吃不起。

王鴻薇指出，價格高、買氣低更是目前豬肉市場的現況，許多小吃店都準備漲價，還有攤商直接說，漲到沒人要買乾脆休息不要賣了，但端午節肉品用量大，這半年內豬肉價格恐怕很難降回去，農委會這個時候又在哪裡？

王鴻薇質疑，目前各市場自主應變，許多市場原本清明休兩天改休三天，避免價格過度反應，但農委會如果再不祭出辦法，該來還是會來，不曉得陳吉仲這次要什麼理由負責？還是用什麼理由卸責？