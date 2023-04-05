16歲加拿大天才游泳選手麥金托什(Summer McIntosh)，繼上月28日游出400米自由式世界紀錄，2日又在400公尺混合式游出4分25秒87的佳績，打破匈牙利選手「鐵娘子」霍蘇考廷考(Katinka Hosszu)7年前創造的4分26秒36紀錄，年紀輕輕就成為第一個包辦2項中長距離世界紀錄的選手。

麥金托什14歲時參加奧運選拔賽，打敗在里約奧運奪金的奧歷絲克(Penny Oleksiak)取得資格，順利征戰東京奧運，是加拿大代表隊上最年輕的選手，在今年的加拿大選拔賽中，先後在自由式跟混合式游出3分56秒08跟4分25秒87的世界紀錄，同時也是200公尺混合式跟200公尺自由式、碟式的世界青年紀錄保持人。

NEW WORLD RECORD 🚨Summer McIntosh strikes again!😱😱



McIntosh 🇨🇦 swims to a WORLD 🌎 RECORD in the women’s 400 IM with a time of 4:25.87. Also setting a World Junior Record the night before in the 200m Butterfly in 2:04:70 😱😱



📸 @SwimmingCanada pic.twitter.com/ceTJkuzCw9 — World Aquatics (@WorldAquatics) April 2, 2023

麥金托什受訪時的心情非常激動：「我從未想過打破世界紀錄，只是全力以赴參加這場游泳賽事」，並說道：「我能夠在這麼多觀眾面前比賽，真的是件很棒的事，所以很感激教練、親人跟隊友一路相挺，才能有這麼理想的成績」，同時開玩笑說：「400米是最困難的項目之一了，我現在只在意兩條腿，現在覺得超級痠痛。」同時提到參賽要保持良好的身心狀態，「不得讓情緒變得高漲或太低落，否則會對上場時的狀態造成影響。」

麥金托什出身自運動世家，媽媽曾是加拿大游泳國手，7歲起接受游泳訓練，主攻自由式跟蝶式，在14歲那年，站上東京奧運舞台後，在200公尺自由式賽事中獲得第四名，如今她更一口氣拿下四項世界紀錄，更立志在明(2024)年巴黎奧運取得好成績。