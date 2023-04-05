中共續採強軍政策，快速擴展軍事實力，大大威脅我國國家安全。國防部表示，自助而後人助是國防永遠不變的定律，國軍會持續建軍備戰，而程序也已經優化，以確保我軍盡早取得各項必要武器，未來會持續與美方密切合作，確保兵力整建依規畫期程完成作戰需求。

立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部部長邱國正、外交部次長、國家安全局副局長報告「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」，並備質詢，國防部書面報告於今送至立院。

報告指出，中國國家主席、中共中央總書記習近平掌權後，逐步拋棄「韜光養晦」方針，改以「強軍夢」大幅、快速地擴張其軍事實力，並藉「一帶一路」與海外軍事基地的戰略部署，展現其爭奪區域霸權的企圖。而台灣基於特殊的政治與地理位置，站在對抗中國軍事威脅的第一線，台海安全穩定也成為世界主要國家關注的焦點。

報告說，為遏止中國對印太地區軍事威脅，美國建構印太戰略，提出「自由、開放印太」戰略願景，並於2018年5月，將太平洋司令部更名為印太司令部，藉由理念相近與共同戰略利益國家的合作，維護區域和平與穩定。

報告指，美軍舉措包含向印太地區投入更多防衛、外交、發展與對外援助資源，以抗衡對岸在印太建立勢力範圍的企圖，並尋求區域夥伴合作，確保台海安全。

報告稱，美方也持續推動「太平洋嚇阻倡議」，強化在印太區域的嚇阻與防衛態勢，並逐步調整在印太地區軍事基地部署，例如在澳洲北部增加戰機輪訓及海、陸軍兵力駐防；美陸戰隊於日本沖繩部署濱海作戰團，強化機動制海打擊能力，另為確保美軍在菲律賓海的海空優勢，美方與菲律賓達成協議，菲國同意再開放4處位於菲律賓北部的軍事基地供美軍進駐，以應對共軍可能的挑釁與擴張。

報告提醒，陸方提出反介入／區域拒止（A2／AD）作戰構想後，即以聯合編組型態，常態性的實施遠海長航訓練，以建立突穿第一島鏈並抗擊外軍的軍事實力，面對此一戰略態勢，美國說服並擴大駐菲軍事基地，在掌握菲律賓海的海空優勢後，進而控制巴林塘及巴士海峽；另以沖繩駐軍，聯合日本駐石垣島等西南諸島的防空、反艦飛彈陣地，控制宮古海峽，台灣便處於地緣上關鍵的中央位置。

報告強調，關注台海和平穩定是美國朝野兩黨共識，也表現在諸多友我法案中；尤其《2023財政年度國防授權法》中特別制定「台灣韌性強化專章」，也是目前台美軍事合作架構的依據。條文內容第5504條要求「與台灣國際軍事教育及訓練合作」，國務卿及國防部長須與台建立並拓展綜合協訓計畫，強化台美聯戰互通能力及深化台美軍事夥伴關係，以提升台灣防衛能力。

報告指，美國防部長奧斯丁於3月23日出席美眾議院撥款委員會聽證會時公開表示，美國民兵與盟國所建立的「州夥伴計畫」，對於提升台灣在緊急狀態下的應處能力，將極具效益；美國防部及印太司令部，已規畫自2023至2025年循「建立」、「整合」與「執行」等三階段，建立雙邊網路系統，建構共同作戰圖像，並執行多層級部隊協訓及後備動員演訓，以持續落實台美訓練合作計畫。

另外，條文第5507條也指出，國務卿須協同國防部長，會同國家政策揭露委員會、武器移轉及科技釋出高級指導委員會，以及其他相關部會，綜整一份緊急且可獲得之包含軍事儎台、科技、裝備等透過國外軍售計畫可釋出予台灣的早期優先清單，並在國外軍售計畫下適切優先並加快對台軍售程序，不可因包裹限制因素而延遲程序，且須共同檢視及更新有關台灣申請軍售之跨部會政策與執行方針。而5505條則表明，美國總統可動用「緊急提用權」，指示提用美國防部庫存、國防部服務及軍事教育與訓練予我國'，每年度累積總額不超過10億美元。

國防部強調，依上述條文，美國防部與國務院政軍局特別組成專案小組專責處理優化軍售程序，至少每月與我國防部召開視訊會議，確保及早取得各項必要武器裝備。另針對美國軍備產能受國際供應鏈影響無法如期交運之裝備，我國已向美方提出「多元軍購籌獲途徑」建議，請美方協助洽詢其他供應商或盟邦供售類同裝備，以協助我即時獲裝。另針對目前交運延遲之軍購案，亦與美方共同研討，將美國防部庫存之類同裝備，先行提供予我國，以及時滿足我作戰部隊的任務需求。

條文第5503條則規定，基於《1961年外國援助法》第514條，將條文中2023、2024及2025年財政年度中所有2億美元的部分修正為5億美元，旨在授權美國總統可為台建立包含彈藥及其他合適國防物資的區域緊急庫存；將台灣納入可獲得防衛物資的盟邦範圍，並將台灣加入主要非北約盟國。本法頒布後一年內及未來7年期間，美國總統每年均須對國會相關委員會就所建立的區域緊急庫存情形進行簡報。

國防部對此表示，鑑於俄烏戰爭經驗及台灣的地緣戰略環境，獲立法院支持編列近80億美元特別預算，針對海空戰力所需精準彈藥生產預屯，以避免緊急狀況時遭陸封鎖；另國防部與美方基於我防衛作戰需求，針對國軍部隊可立即使用的彈種，建立區域緊急庫存，俾在有效的物資接轉與運輸時間內，前運至我國。