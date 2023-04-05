台北市的高房價並非人人都負擔得起！一名住在新北市新莊區的女網友表示，自己每天上下班通勤時間約3小時，她想在台北市租屋就近上班，但又負擔不起獨立套房，也不想找室友合租，不曉得該如何是好。貼文一出，掀起熱議，有網友直說，「1.5小時都可以從新莊到內湖了，你是走路喔」，然而也有過來人分享自身經驗，要原PO做出選擇。

原PO在PTT女板上以「到底要不要搬去台北」為題發文，表示自己的上班地點在大安信義，每天來回通勤時間大約3個小時，讓她感慨：「快要40歲了，這樣實在很消耗體力」，不過礙於經濟考量，她租不起獨立套房，又不想跟年輕室友合租，彼此干擾作息，只好上網發文求助，大嘆：「以前巴不得在台北上班，現在真的在鬧區上班，身體卻說不要」。

原PO補充，她目前住在新莊，還是單身，會萌生搬家的念頭，有一部分是她認為新莊單身男子較少，普遍男子已有家庭，且新莊也沒什麼休閒活動，她假日都是和家人出去。而她的工作雖然要通勤3小時，但老闆是老朋友，讓她不必每天工作8小時，「中午睡飽、運動好再去都行」。

貼文曝光後，引來不少網友留言回覆，「生活只剩下上班睡覺吧」、「太辛苦了吧，要嘛換公司，要嘛換住處」、「通勤最多單趟40分鐘，再多就不行了」、「1.5小時都可以從新莊到內湖了」、「新莊到信義騎車半小時就到了欸」、「你是走路喔」。而留言串裡也有其他苦主現身，表示新莊通勤到大安搭捷運需要轉乘，若再加上搭公車的時間，來回確實將近3個小時，「要嘛花錢租屋、買汽機車讓自己輕鬆，要嘛就換工作」。