前總統馬英九赴陸參訪，更公開談論中華民國，引發兩岸熱議。前立委蔡正元表示，這的確開創了兩岸一中各表的新情勢。但中華民國和其憲法仍面臨幾大政治挑戰，一是台獨仍是台灣最大政治勢力，二是中華民國憲法並沒有提到要不要統一？三是抗戰時的中華民國尚不存在台灣地區，四是為什麼台灣地區可單獨推選整個中華民國的總統？五是戰爭手段處理的灰犀牛隨時可能衝過來。他強調還是該用和談協議的方式處理。

「馬英九在大陸公開談及中華民國憲法，但不表示中華民國和其憲法就不再有任何政治性的挑戰。」蔡正元提到，挑戰之一，台獨勢力已經成為台灣最大政治勢力，台獨金孫賴清德有四成以上支持度，就是鐵證。台獨份子只是認為現在時機尚未成熟，暫時不要推翻中華民國體制，而不是永遠不要推翻中華民國。但吊詭的是，中華人民共和國的崛起，是台獨勢力不敢台獨的最大原因，也是中華民國現在未被推翻的原因。

蔡正元指出，挑戰之二，馬英九雖然在大陸公開談論中華民國憲法分中國領土為大陸地區和台灣地區，所以這是一部國家統一前的憲法。但這部憲法並沒有提到要不要統一，目前的中華民國憲法在這部份是空白的。相反地，中華人民共和國憲法課責台灣和大陸居民都有統一的憲法義務，這也是一種憲法的長臂管轄權，台灣地區的政客無法用中華人民共和國從未統治過台灣一天作爲說詞來塘塞。

挑戰之三，馬英九參訪了中國抗戰歷史遺跡，彰顯了中華民國存在的歷史事實，但也突顯了另一個冷冰冰的歷史事實，這些抗戰歷史都發生在中華民國的大陸地區。當時的中華民國尚不存在台灣地區，也沒有台灣地區的主權，抗戰歷史非但跟台灣地區無關，而且當時的台灣地區尚屬於大日本帝國台灣總督府，其轄下的台灣居民正在出錢出力出人，替大日本帝國攻打中華民國，這將是未來中華民國憲法會被廢棄的最大隱患。

挑戰之四，馬英九在大陸公開談論他自己曾擔任過中華民國總統，卻也突顯出大陸地區居民的疑問，為什麼台灣地區就可以單獨推選整個中華民國的總統？中華民國台灣地區被國際法視為只是「中國台灣當局實際統治地區」，這個國際法的規範沒有賦予現在的中華民國總統有任何主權國家元首的地位，卻給了實際的「區域政府首長」的身份。

挑戰之五，以上觸及的問題短期內都沒有答案，但長期的解決方法卻像一頭灰犀牛，隨時可能衝過來，那就是用戰爭的手段來處理。因爲畢竟這是一場內戰。蔡正元強調，還是用和談達成協議的方式來處理，因為畢竟這是人民的生死存活問題，不是政客高高在上的政治立場問題。