中華女足今晚在巴黎奧運資格賽首戰地主黎巴嫩，雖然開賽第9分鐘因角球配合失誤，被對手快攻破門先馳得點，所幸傷癒復出的隊長丁旗1傳2射，「足球甜心」張愫心也在上半場兩度破門，最終以5比1完勝黎巴嫩，在亞洲區首輪資格賽旗開得勝。

中華女足在2月世界盃10搶3附加賽失利後，於巴黎奧運資格賽展開新頁，部分班底缺陣也趁機換血，本次出征黎巴嫩的鋒線陣容較缺，由丁旗與上演成年國家隊處女秀的陳妗文組成先發雙箭頭，近年多踢邊後衛的張愫心、潘彥昕也推上左右中場，旅日門神程思瑜把守大門。

中華隊開賽後頻頻搶攻，卻都欠缺臨門一腳，第9分鐘許翊筠開出右側短角球，丁旗回傳遭截直接被主隊打出3打2快攻，黎巴嫩瑪路芙左路橫傳，左後衛潘昕妤上前攔截落空，讓庫莉單刀推射率先攻破中華隊大門。

中華女足中場王湘惠（左）伺機防守黎巴嫩前鋒瑪路芙。（中華足協提供）

中華隊失球後發動猛攻，潘彥昕憑速度在右路頻頻突破起球，張愫心也從左路包抄搶點，第14分鐘還頭槌頂入空門，但被莫名其妙吹判越位在先。

第26分鐘，中華隊右後衛陳英惠突前送出漂亮直傳，台灣體大小將陳妗文突入右側禁區下底橫傳，丁旗在小禁區腳後跟傳球被後衛擋出，許翊筠立刻上前一腳掃入門內，助中華隊扳成1平。

第30分鐘，許翊筠接應丁旗回敲直接長傳右路，潘彥昕起腳吊中，殺入左側禁區的丁旗控球後冷靜橫傳，先助攻張愫心破門，2分鐘後再接獲陳妗文的右路橫傳打入空門，1傳1射瞬間拉開領先。

後衛出身的張愫心過去還沒有成年國際賽進球，此役打中場終於開胡，也沒滿足於只進1球。第44分鐘，潘彥昕右路下底吊中，黎巴嫩後衛頭槌頂高，張愫心不等球落地直接凌空射門破網，上半場「梅開二度」助中華隊3球領先。

換邊後中華隊繼續強攻，可惜第53分鐘潘彥昕橫傳張愫心跟進射門，卻不偏不倚打中門柱，錯過上演「帽子戲法」的機會，第55分鐘陳妗文也射門中柱。由於中華隊抵達當地3天就出賽，體能尚未恢復，隨後攻勢稍歇，直到全場補時第4分鐘曾筠雅中場斷球後送出漂亮直傳，替補上陣的張季蘭第一時間前塞，助攻丁旗單刀破門，也鎖定最終比分。

中華女足旗開得勝，下役將於11日對陣印尼，印尼與黎巴嫩則在8日交鋒，取分組第1晉級第2輪資格賽。丁旗賽後受訪時表示，「黎巴嫩球員的身材很好，下一場我們也一定要贏，因為我們的目標是進入奧運！」

中華隊此役由許翊筠、張愫心、丁旗3位資深班底攻入3球，局部換血也收到效果，陳妗文送出1次助攻，不過終場前受傷退場，傷勢仍待觀察，王淑雯、鄧霈璘、曾筠雅都上演成年國際賽首秀。