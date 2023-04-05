根據德國統計局公布的數據，2月製造業新訂單較前一個月勁增4.8％，不僅高於1月的月增0.5％，也與市場預期的減少0.2％大相逕庭，更是近幾個月來第三度呈現成長，顯示整體製造業活動持續加溫，一掃去年幾乎全年一路走下坡的頹勢。

報告並顯示，2月國內接單月增5.6％，海外訂單也成長4.2％。不過，若與去年同期相較，2月訂單還是衰退5.7％。

法國同日公布2月工業生產，在製造業產出好轉的帶動下，整體工業生產月增1.2％，扭轉前一個月下跌1.4％的低迷表現。

工業生產數據優於市場預期，華爾街日報訪調經濟學家預測的月增率為0.8％。

製造業產出單月成長1.3％，主因為運輸設備產出繼1月重摔7.6％後，2月勁彈5.6％。此外，食品生產月增1.6％，採礦、能源與水資源產業則成長0.3％。

西班牙統計局INE公布數據指出，工業生產止跌回升，從1月的月跌0.8％，轉為2月的成長0.6％，顯示儘管借貸成本上揚，第一季製造部門大致維持相當的韌性。

INE表示，工業生產反彈主因是受能源與資本財生產的拉升，其中能源產出單月勁增3.2％，資本財生產也增加1.1％。

經濟顧問業者Pantheon Macroeconomics首席經濟學家威斯坦森（Claus Vistesen）發表研究報告指出，「西班牙第一季工業生產估計將較去年同期小增0.1％，雖說工業生產預料還是在零成長附近，但最近採購經理人指數的相關數據指向成長率可能走高。」