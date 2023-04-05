為維護屬於關鍵基礎設施的國家重要設施，行政院會預計明日通過《電業法》等22項相關草案，若蓄意破壞、入侵國家基礎建設等設施，使核心功能無法正常運作，甚至導致災害或傷亡者，未來將加重罰則，其他行為則回歸一般刑法處理，期望能打達到國家安全及社會秩序的穩定。

近來國家關鍵基礎設施、國家重要設施意外頻傳，去年3月，就曾發生桃園國際機場第二航線電纜遭破壞剪斷一事，時任行政院副院長沈榮津去年底主持「國土安全政策會報」時強調，關鍵基礎設施是國土安全整備的重中之重，應進行常態性巡檢，嚴防人為破壞及操作疏失，並列為2023年重點工作。

無獨有偶，今年2月台馬2條海纜短短6天內全被破壞一事，嚴重影響馬祖通訊，民進黨立委洪申翰要求行政院提出《電信管理法》修法草案，當時閣揆陳建仁允諾，會盡快在1個月內提出。

根據行政院會議程，明日預計討論、通過經濟部等8部會擬具「電業法」第71條之1、第71條之2修正草案等22項涉及保護關鍵基礎設施加重刑責之法案。 政院官員指出，現有的法制規範對破壞重要國家關鍵基礎設施處罰法令，大部分僅適用普通刑法中，關於保護個人法益的刑罰規定（例如毀損罪、妨害電腦使用罪），欠缺特別加重處罰規定。考量國家關鍵基礎設施若遭破壞，使致不能正常運作的嚴重性，有必要修法從重處罰。

政院官員指出，未來相關修法通過後，若對電力、天然氣、海管、海纜等國家關鍵基礎設施進行嚴重破壞導致不能正常運作，甚至導致災害或傷亡者，將依各部會主管及國家關鍵基礎設施相應的作用法等22部法令加重處罰，以期達成國家安全及社會秩序之穩定。

根據NCC上月提出的電信管理法部分條文修法草案，破壞海纜相關設施導致災害、致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；除了實體破壞海纜之外，若侵害核心資通系統被害也會開發；若因破壞相關海纜設施導致災害，此致人於死者，最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金。