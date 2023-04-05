【立綱氣象報報】周休乾冷空氣到 天氣晴朗夜晚偏冷

受到鋒面接近影響，明（6）日北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，花東、中南部也有局部短暫陣雨或雷雨，氣象主播戴立綱預估，周五（4/7）鋒面通過、東北季風增強，使得北台灣再降溫，到了周休假期（4/8、4/9）各地轉晴但低溫仍僅有16度。此外，氣象局觀測，目前菲律賓海面有熱帶系統發展，若結構發展完整，將會成為今年第一號颱風。

氣象局指出，明日天氣變得不穩定，北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，花東、中南部也有局部短暫陣雨或雷雨，不過範圍比較小、雨勢斷斷續續；明日氣溫部分，各地早晚低溫約21到23度，白天高溫則是26到30度。

值得注意的是，氣象局預報員官欣平指出，目前菲律賓東方海面上有一熱帶系統正在發展，有可能在本周就增強為熱帶性低氣壓，不過其結構仍不太完整，究竟會不會發展成今年第一號颱風珊瑚（Sanvu）要再觀察。

目前菲律賓東方海面上有一熱帶系統正在發展，其結構仍不完整。（圖／氣象局）

至於未來一周天氣如何？氣象主播戴立綱表示，周五（4/7）鋒面通過東北風增強，中部以北逐漸降溫，午後雲層發展減少；周休假期（4/8、4/9）天氣雖然轉晴，但北台灣偏涼，低溫下探16度，白天高溫約19、20度左右；下周一到下周三（4/10~4/12）東北風減弱，各地回暖，日夜溫差也變得更明顯。