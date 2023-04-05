45歲日法混血美女主播瀧川克莉絲汀（日本名瀧川雅美），嫁給前首相小泉純一郎次子小泉進次郎後，育有一個兒子，目前則是自由播音員，偶爾也會受邀上節目，至今仍相當有人氣。瀧川克莉絲汀近日自曝騎車摔倒，右眼縫了10針，她曬出破相照片網友竟差點認不出來。

瀧川克莉絲汀今（5日）在IG更新近況，她昨（4日）騎乘自行車載著兒子時不慎重摔，右邊眼睛受傷，送醫後眉毛被剃掉，縫了10針；對此瀧川克莉絲汀表示，當天她忘記帶安全帽，第一時間她想趕快保護兒子，沒想到自己意外傷的那麼重。

從瀧川克莉絲汀曬出的傷勢照片，明顯看到右眼上方有傷口，整個人也顯得格外憔悴，不少網友紛紛留言關心並安慰她，「以後一定要記得戴上安全帽」、「早日康復」、「媽媽真辛苦」；不過，有些人發現瀧川克莉絲汀混血顏值劣化了，才45歲就顯老態，「差點認不出來，怎麼變那麼多」、「看起來又累又憔悴」。

瀧川克莉絲汀過去以日法混血顏值，一度被冠上「最美混血主播」封號，她精通法語和英語，更曾是東京申辦奧運會的最大功臣。但疑似太紅招人妒，網上曾瘋傳女主角疑似是瀧川克莉斯汀的性愛影片，儘管全程都未露面，只因片頭有她播報新聞的身影；之後這件事也影響她事業，與電視台未談妥續約一事，最終離開主播台。