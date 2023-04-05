由中華民國全民羽球發展協會從1972年開始主辦的清晨盃羽球賽，是國內最大型的羽球業餘比賽，每年吸引上千餘國內外選手參賽，2016年為紀念首屆已故理事長吳文達，從該年舉辦的第45屆賽事更名為「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，今年邁入第51屆，除了由奧運金牌組合李洋、王齊麟擔任賽事宣傳大使，奧運奪牌選手郭婞淳、楊勇緯、魏均珩、文姿云等國內體育健將到場為參賽者加油，2016年里約奧運羽球混雙銀牌、馬來西亞女將吳柳瑩，也會來台參加9日進行的宣傳組賽事。

「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」走過半個世紀，是台灣歷史最悠久、規模最大的羽球比賽。今年4月6日至4月9日將於台北體育館舉辦第51屆的賽事，在新冠肺炎疫情解封後，讓暌違3年無法入境參賽的各國選手可以再次來台共襄盛舉，本屆清晨盃也恢復到疫情前的盛況，共計10多個國家約1600位外國選手蒞臨，總參賽人數近3600位。

現任中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫為故吳文達先生孫女，傳承爺爺的志業，繼續協助基層羽球運動及台灣全民羽球運動推廣，她表示，清晨盃雖屬業餘賽事，但為期4天、24個場地近3000場的比賽，都會全程提供網路直播服務，即使清晨盃參與的人數多但觀眾並不多，仍希望透過直播錄影服務，為所有參賽者留下比賽紀錄及畫面。

吳宜倫補充，甚至最後兩天專業組及宣傳組的比賽，也會邀請專業球評及主播進行現場轉播，大會每年提升賽事的規模及品質是中華民國全民羽球發展協會堅持的目標，業餘國際賽也是讓其他國家看見台灣羽球推動的成果，上千位的外國選手蒞臨，不僅展現了協會長期推動羽球運動的成效，也帶動了台灣觀光產業的發展，促進良好的國民外交。

在中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫的邀請下，本屆清晨盃繼續邀請東京奧運羽球男雙金牌王齊麟、李洋擔任賽事宣傳大使，並邀請多位非羽球項目的奧運菁英選手共同參與活動，包括2020東京奧運舉重金牌郭婞淳、柔道銀牌楊勇緯、射箭銀牌魏均珩、空手道銅牌文姿云、體操選手蕭佑然、射擊選手楊昆弼，以及2022世界女子拳擊錦標賽金牌選手林郁婷。

清晨盃不僅分設一般羽球賽常見賽制，也創設「三對三」組別，讓年長參賽者避免過度移動，今年最年長的參賽者林友茂是榮獲金氏世界紀錄、已年滿101歲的人瑞級選手；此外，為鼓勵更多家庭共同養成運動習慣，清晨盃也設有夫妻組、親子組及祖孫組，依照年齡及程度分級，讓清晨盃成為全民皆可參與的賽事。