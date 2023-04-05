國民黨北市南松山、信義選區立委初選競爭激烈，北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，互不相讓的態勢引發藍營支持者憂慮。媒體人張禹宣指出，民進黨能夠讓支持者確信，不管初選吵得多兇最後仍會大團結。國民黨市黨部到黨中央，真正該拿出的態度不是假和平的息事寧人，而是向自己的支持者拍胸脯保證，不管由誰出線都會全力支持。重點在直接拿出公平規則，正大光明較勁。缺乏信任感，才是國民黨真正的問題。

「不少藍軍最近十分氣餒甚至是焦躁到厭倦，起因不外乎幾個字：撕芯裂費、芯費衰竭。」張禹宣表示，探究背後的脈絡，許多人是基於一份擔憂，正是因為對於兩人都有高度期待，選民害怕在過程中造成彼此傷痕更加擴大，有人焦急批評，甚至自我防衛機轉，聲稱兩者都不支持。

張禹宣提到，但這些支持者的焦躁、自我放棄的前提，卻從未在民進黨內鬥中看見，過去綠營南台灣的初選之爭，甚至上綱到互告、潑髒水，人身攻擊，也沒看見民進黨支持者有所失望過，差別在哪？理由很簡單，民進黨能夠讓支持者確信，不管初選吵得多兇最後仍會大團結，手牽手唯一支持黨內的候選人，所以只當作看戲。

「兩者相比之下，當前的芯費衰竭，互相攻防確實是小巫見大巫。」張禹宣指出，選民愈害怕、愈憤怒，代表對於國民黨的兩人，期待有多高。不管是徐巧芯、費鴻泰、國民黨市黨部到黨中央，真正該拿出的態度不是假和平的息事寧人，而是向自己的支持者拍胸脯保證，大鳴大放之後，大家還是一家人，不管由誰出線都會全力支持。「誰說家人不可以吵架？全世界最常吵架的恐怕就是家人！」

張禹宣強調，在這場世代交替的爭戰中，唯一會讓選民失望的，不是候選人彼此的競逐，而是醬缸文化的惡質傳統，到目前為止都已經出現了犧牲者，但懸崖勒馬卻不會太晚。比起盲目的信仰，輸怕了的藍軍支持者，更善於自我批判，同樣也是對於國民黨的嚴苛監督，不是一定要新人上場，而是要看到國民黨具有公平開放挑戰，接受世代交替可能性的勇氣。

「缺乏信任感，才是國民黨真正的大問題！」張禹宣直言，重點就在於，直接拿出公平公正的規則，正大光明的較勁一場，誰輸了都沒有遺憾，照樣牽手喊團結。