彰化縣政府將於4月8日至5月27日間的周六，辦理4個場次的「樂舞齊放．大SHOW藝彩」中小學學生才藝社團展演活動，以一校至少一社團的展演方式，於和美、北斗、田中、彰化等4區接力呈現學生「多元才藝」與「社團學習」成果，與各界分享彰化囝仔的才藝成果。

「彰化不怕沒人才，就怕沒舞台！」彰化縣長王惠美說，為提供學生更多適性的學習，該府推動中小學藝術教育推展與教學，且為了提升學習動機與成效，也提供學生展現多元社團學習成果的舞台，彰化縣約有9萬名中小學生，「我們的囝仔才藝盡出，精采可期！」

「樂舞齊放．大SHOW藝彩」活動號稱是彰化縣中小學生版的「達人秀」。（彰化縣政府提供）

這4個場次的彰化囝仔才藝大車拚第1場次將於4月8日上午9時於和美鎮和仁國小登場，其餘3個場次分別為第2場次4月15日上午9時於埤頭鄉合興宮、第3場次4月29日上午9時於田中鎮龍江館及第4場次5月27日上午8時30分於彰化市彰興國中。

彰化縣中小學生的才藝社團成果展演內容各校各有特色，有包括舞蹈、舞獅、樂旗隊、高甲戲、童軍團旗舞、說書、管弦樂等，多元且豐富。

上述活動會場同時有彰化縣警局、政風處、稅務局、社會處、社區大學、樂齡學習中心等單位在場設攤宣導，讓參觀民眾觀賞學生的精彩演出，給予孩子們肯定、鼓勵與掌聲，並可到攤位走走逛逛，了解一些具兼具知識與實用性的法令資訊與宣導，享受一場既感性且又知性的心靈饗宴。