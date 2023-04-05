27歲周興哲感情、事業兩得意，上周宣布老婆趙岱新已懷孕喜訊，夫妻倆期待小寶貝的誕生。工作滿檔的他日前首度飛往美東演出，登上大西洋城開唱，現場5000名粉絲熱情送上祝賀，恭喜偶像邁向人生新的階段，將升格當新手奶爸的他，心情很開心，更用愛的力量能征服時差、賣力獻唱。

他也大方分享即將當爸的喜悅，「Super happy，Super excited！」他一登場，熱情與粉絲大招呼，還興奮說，當地正是他青少年時期求學的區域，「我國高中是在波士頓唸的，離這裡不算太遠，好親切。」

周興哲日前飛往美國大西洋城開唱。（星空飛騰提供）

周興哲「Odyssey旅程巡迴演唱會」正如火如荼進行世界巡迴中，其他工作也不停歇，他近期為了演唱會忙當空中飛人，還打趣跟同事笑說，感覺自己飛得比空少還勤快，近期已飛香港、美國、長沙、台東等地，不停地轉換搭乘大、小型飛機，甚至日前赴美國當天從大陸長沙出發後，接連轉機3次，搭機歷時24小時，他感嘆：「終於知道坐一整天飛機是什麼感覺。」

他出道至今創作多首夯曲，已擁〈以後別做朋友〉、〈你好不好〉、〈如果雨之後〉、〈怎麼了〉4首破億金曲，特別是〈你好不好〉日前再傳喜訊在YouTube衝破2億次點閱率，讓周興哲正式晉升「2億俱樂部」，繼成為繼周杰倫和鄧紫棋之後，同為擁有2億次點閱金曲的華語歌手，成績亮眼。