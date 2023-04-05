今年邁入第九屆的亞瑟士盃排球錦標賽，以「齊心迎戰，團結致勝」為賽事口號，吸引全台大專和社會組總共284隊3408人報名參賽，前國手王明浚、許美中、石修智和企排選手陳昭銘也在參賽選手名單中，北區預複賽3天賽程也在5日完美落幕。

亞瑟士盃排球錦標賽社會男子組共有60隊參賽競爭激烈，包括前國手王明浚、許美中、石修智和企排選手陳昭銘等皆報名參賽，最終冠軍賽事由中原男排迎戰EAST POWER A隊，UVL衛冕軍的中原男排，陣中選手多為企排球隊-桃園台灣產物保險排球隊班底，今年也將尋求大專盃2連霸的紀錄。 由舉球好手石修智帶領的EAST POWER A隊，陣中大多為台北市代表隊選手，吸引眾多球迷到場觀戰。雙方都展現絕佳的團隊配合，中原男排在隊長洪熙鈞的帶領之下，關鍵第3局跳出穩定軍心，最終中原大學以北區冠軍之姿進入7月的總決賽，EAST POWERA則取得亞軍排名。社會男子組季軍和殿軍則由北安校友和佳尚美拿下，同樣取得晉級總決賽資格。

社會女子組冠、亞軍之戰由HVL重點學校內湖高中對戰由前國家代表隊王艾仕領軍的藍鵲隊，內湖高中陣容完整，在前幾天結束的高中排球聯賽中獲得第5名，本次參加亞瑟士盃不僅練兵，更練彼此的團隊默契；而藍鵲隊伍陣中大多為師大女排畢業的球員，更找來前北市大自由球員王靖婷作為防守後盾，兩隊開場即來勢洶洶，在數波精彩來回後，最終藍鵲隊拿下冠軍，內湖高中取得亞軍，季軍為師大校友，殿軍為極速超跑。

大專男子組冠軍戰由台北科大對戰銘傳大學(黃)，銘傳大學(黃)以直落2拿下冠軍，台北科大取得亞軍；而季軍戰則由輔仁A隊勝出，大同大學作收殿軍。大專女子組由國北護(白)拿下北區分組冠軍，台灣大學拿下亞軍，國立臺灣海洋大學女子排球隊及陽明女排分別作收季軍、殿軍。

亞瑟士盃南區預賽將在5月6日到7日於高雄福誠高中開打，北區和南區大專組和社會組晉級隊伍，將於7月29、30日在中原大學爭取全國總冠軍，賽事提供直播服務，亞瑟士旗下球星們也會擔任球評和參與周邊活動，台灣亞瑟士後續會公告詳情索票方式。